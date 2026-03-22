SPLIT - MEGA 96-74: Žuti upisali pobjedu nakon šest utakmica

Košakaši Splita i Mege danas su od 18 sati igrali utakmicu 5. kola play-outa AdmiralBet ABA lige, slavili su Žuti rezultatom 96:74, a koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (25:17, 24:15, 21:19, 26:23).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Dragić s 21 poenom, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Wiggins sa 16 poena, 6 skokova i 1 asistencijom; Drežnjak s 15 poena, 5 skokova i 2 asistencije; Jordano s 14 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Myers s 13 poena, 2 skoka, 8 asistencija i 1 ukradenom loptom; Sikirić sa 7 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Antichevic s 5 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Cosey s 3 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Stephens s 2 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Kučić s 2 skoka, 4 asistencije i 2 ukradene lopte; Marinelli s 1 skokom te Perasović.

Split će iduću utakmicu odigrati 27. ožujka na Gripama protiv Zadra u sklopu 7. kola play-outa AdmiralBet ABA lige.