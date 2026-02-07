SPLIT - DUBRAVA 88-87: Žuti nakon drame u posljednjoj četvrtini ipak upisali pobjedu

Košarkaši Splita i Dubrave danas su od 19:30 igrali utakmicu 20. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su rezultatom 88:87. Prva je četvrtina otišla na stranu Splita (22:15), druga i treća na stranu Dubrave (18:24, 23:25), a posljednja na stranu Splita nakon neviđene drame (25:23).

Split je vodio 11 sekundi prije kraja 85:82, a potom je Wright zabio dva slobodna bacanja i tricu sekundu prije kraja za 85:87, no Jordano se potom prometnuo u igrača susreta: sa zvukom sirene pogodio je tricu za konačnih 88:87.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Jordano s 22 pogodaka, 5 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Drežnjak sa 17 pogodaka, 8 skokova, 2 asistencije, 2 ukradene lopte i 2 bloka; Sikirić s 16 pogodaka i 9 skokova; Stephens s 12 pogodaka, 6 skokova i 2 asistencije; Wiggins s 10 pogodaka, 2 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Myers s 5 pogodaka, 3 skoka, 7 asistencija i 1 ukradenom loptom; Kučić s 3 pogotka, 3 skoka i 6 asistencija; Anticevich s 3 pogodaka; Perasović s 1 skokom, 1 asistencijom i 1 bloka; Svoboda s 1 skokom te Marinelli s 1 asistencijom.

Split će iduću utakmicu odigrati 12. veljače protiv Šibenke u sklopu 21. kola SuperSport Premijer lige.