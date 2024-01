SPLIT - DUBRAVA 98-79: Žuti upisali drugu pobjedu za redom na Gripama

Žuti su danas od 19:00 sati igrali protiv Dubrave utakmicu 16. kola FAV Bet Premijer lige na Gripama, a slavili su Splićani rezultatom 98:79. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu domaćina (26:8, 29:12), a druga i zadnja pripala je gostima (21:30, 22:29).

Najučinkovitiji igrač u redovima Žutih bio je Funderburk 19, 5sk, 2as, 1ukr, a potom Tišma 15, 9sk, 5as, 1ukr, 1blk; Runjić 14, 3sk, 2as; Shorter 12, 4sk, 1ukr; Vuko 10, 4sk, 1ukr, 1blk; Perkušić 9, 3sk, 3as, 2ukr; Sullivan 7, 4sk, 2ukr; Dubravčić 6, 2sk, 1blk; Klepo 4; Kalajžić 2, 2sk, 5as, 2ukr; Ljubičić 1sk, 4as i Perković 1sk, 3as, 1ukr, 1blk.

Igrač Splita, Boris Tišma nakon pobjede: "Ovo je za nas bila ključna utakmica jer smo se potrošili u utakmici s Cedevite. Smogli smo snage kako bismo nastavili dalje s pobjedničkim nizom. Mislim da je cijela momčad pridonijela i da su svi igrači sudjelovali, što je najbitnije."

Trener Splita, Slaven Rimac iznio je svoje viđenje susreta: "Osim druge četvrtine, tih zadnjih 6 minuta, možemo biti izuzetno zadovoljni. Ekipa je odigrala onako kako i treba, igrači koji do sada nisu imali više minuta dali su svoj doprinos i to je najbitnije. Svjesno smo u drugoj četvrtini poremetili ritam s tim izmjenama, međutim, to je tako. Rekao bih da je ovo bila rutinska pobjeda, okrećemo se sljedećim utakmicama. Sigurno je da idu jači izazovi od ovoga danas. Utakmice koje su pred nama dobra su prilika da napravimo kvalitetne stvari. Nije to da sami sebi stavljamo neki pritisak opterećenja, nego ih trebamo prihvatiti i dati sve od sebe i što se tiče energije i koncentracije. To je da se spremimo za nadolazećih 15 dana i da vidimo što su nam te utakmice donijele."

Split će iduću utakmicu igrati 19. siječnja protiv Borca u gostima u sklopu 17. kola AdmiralBet ABA lige.

Standings provided by Sofascore