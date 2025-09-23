Split domaćin prestižnog AOM regionalnog skupa

25 i 26. rujna 2025. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu bit će domaćin jednog od najznačajnijih akademskih događaja u regiji. Riječ je o održavanju 15. Interkatedarskog skupa iz područja menadžmenta, organizacije i poduzetništva pod nazivom: „Transforming Work Environments: Pathways to Sustainable Success and Employee Well-being“ kojeg Katedra za menadžment Ekonomskog fakulteta u Splitu održava u partnerstvu s Academy of Management (AOM), vodećom svjetskom organizacijom u području menadžmenta i organizacijskih znanosti, te sa regionalnim akademijama menadžmenta.

AOM okuplja gotovo 21 tisuću članova iz više od 120 zemalja te je poznat po najvećoj godišnjoj konferenciji iz područja menadžmenta na svijetu. Dolazak AOM-a u Split predstavlja iznimno priznanje za hrvatsku znanstvenu zajednicu i otvara vrata snažnijoj međunarodnoj suradnji istraživača, nastavnika i gospodarstvenika. Očekuje se sudjelovanje više od 80 profesora, istraživača, poslijediplomskih studenata i praktičara iz područja jugoistočne Europe, što dodatno potvrđuje važnost i aktualnost ovog susreta.

Skup se održava tijekom dva dana, a program nudi panel-rasprave, predavanja, radionice i istraživački inkubator, koji zajedno stvaraju poticajno okruženje za nova partnerstva i projekte.

1. rujna održava se Interkatedarski skup na kojem će se, na regionalnim jezicima, raspravljati o izazovima transformacije radnog okruženja. Posebno se ističe panel „Perspektiva lidera: Ključni izazovi i prilike u transformiranju radnog okruženja“.

2. rujna održava se AOM Regional Meeting & Workshop na engleskom jeziku. Na njemu će sudionici imati priliku čuti predavanja uglednih svjetskih profesora: Alexa Stajkovica, Kayle Stajkovic i Gorana Kuljanina. Program uključuje i radionicu za mlade istraživače „Starting Strong at AOM“, kao i istraživački inkubator u kojem će se raspravljati prijavljeni znanstveni radovi.

Ovaj susret još je jedan korak u učvršćivanju regionalne akademske zajednice i njezine vidljivosti u svijetu.