SPLIT – CIBONA 94-73: Žuti nadigrali Cibonu i ušli u finale Kupa!

Košarkaši Splita i Cibone danas su od 17 sati igrali polufinalnu utakmicu Kupa Krešimira Ćosića, a u finale je prošao Split slavivši rezultatom 92:71. Momčad trenera Dina Repeše bila je i rezultatski uvjerljivo bolje u svim četvrtinama (32:23, 25:22, 23:33, 14:6).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Drežnjak s 23 poena, 3 skoka i 2 asistencije, a potom Jordano s 21 poenom, 2 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Myers s 15 poena, 6 skokova i 3 asistencije; Kučić s 11 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 3 ukradene lopte; Sikirić s 10 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Stephens sa 6 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Wiggins s 4 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 2 bloka; Perasović s 4 poena i 3 skoka te Dragić, Anticevich i Svoboda.

Split će u finalu odmjeriti snage s boljim iz ogleda Šibenke i Zadra čiji je susret na rasporedu u 20 sati, a finalni je susret na rasporedu sutra u 20 sati.