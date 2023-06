SPLIĆANKA KOJA JE STIHOVIMA POKORILA DRUŠTVENE MREŽE: „Motiviraš i inspiriraš druge, razvijaš kreativnost i živiš tisuće života u jednome“

Da život piše lijepe priče čuli smo bezbroj puta, no naravno neće se svi s ovim složiti. Ali kada ih napiše mlada, kreativna i inspirativna Splićanka, na njih nitko neće ostati imun.

U moru svakojakih internetskih sadržaja, krije se biser u školjci. Možda ste već naišli na Instagram profil @ženakaoti, a ako niste, nakon ovog članka sigurno ćete ga krenuti istraživati.

Iza ovog profila krije se Deni Baleta, 25-godišnja studentica Kroatistike čiji stihovi diraju u dušu, a u kojem će se svatko barem jednom prepoznati. Stih po stih rezultirao je dvjema zbirkama pjesama. Odlučili smo porazgovarati s mladom autoricom i doznali što se krije iza naziva Žena kao ti, kako izgleda kreativni proces pisanja, a otkrila nam je i odakle crpi inspiraciju za stihove u kojima mnogi pronalaze utočište.

„Žena kao ti“ predstavlja „običnu“ ženu s kojom se svaka može poistovjetiti

„Iako pišem od djetinjstva, do profila @zenakaoti nisam ništa javno objavljivala, uvijek sam smatrala da nisam još spremna i da mogu bolje. Onda sam, na nagovor dečka, otvorila profil i pisala pod pseudonimom tako da sam mogla biti i hrabra i strašljiva u isto vrijeme. „Žena kao ti“ predstavlja „običnu“ ženu s kojom se svaka može poistovjetiti. Pišem o onome što svako od nas osjeća“, priča nam mlada spisateljica.

Kao što je i navela, dugo se nije znalo tko je iza ovog profila iako je prikupio skoro pa 30.000 pratitelja što je dokaz, da na Instagramu riječ vrijedi jednako kao i slika, ako ne i više. Stoga nas je zanimalo zašto se ipak odlučila 'ogoliti'.

„Pa postoji više razloga. Jedan od njih je taj što živim u malome gradu i što je teško neke stvari skriti. Ipak, primarni razlog je taj što sam htjela svome zanimanju i svojoj publici pristupiti osobnije. Shvatila sam da u umjetnosti nema mjesta za djelomičnosti i kompromise – ili si cijeli u tome što pišeš ili ne pišeš uopće.

Za mene predstavljanje publici ne znači staviti samo svoje ime i pokoju fotografiju, već pisati o sebi, u prvome licu, bez straha i ograničavanja“, kazuje nam Deni.

Dvije zbirke pjesama

U rujnu prošle godine izdala je svoju prvu zbirku pjesama pod nazivom „Život piše poezije“. A stihovi su brzo punili papire pa je već u travnju ove godine u Gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavila i novu zbirku „Osjećam, dakle jesam“.

Talentirana autorica nam je objasnila što razdvaja ove dvije zbirke te kakav su uspjeh polučile.

„Uspjehom sam i više nego zadovoljna, i dalje mi je nevjerojatno dobiti poruke u kojima mi ljudi pišu da im moje riječi pomažu, daju nadu i inspiriraju.

Nevjerojatan je osjećaj znati da sam tako utjecala na nekoga. „Osjećam, dakle jesam“ i „Život piše poezije“ govore o istim temama: ljubav, bol, rastajanja, ponovni susreti, samopoštovanje, samoostvarenje, more…

Ipak, druga zbirka „Osjećam, dakle jesam“ pristupa navedenim temama na puno ozbiljnijoj razini jer sam se u toj zbirci počela oslobađati straha od pogrešnih interpretacija i kritika“, iskreno će Deni.

Njeni stihovi su njeno ogledalo

Čistu emociju, Deni Baleta prenosi na papir, iako prodire duboko u duše i emocije čitatelja, navodi kako su stihovi zapravo ogledalo nje same.

„Inspiraciju crpim iz svega, izrazito sam empatična i senzibilna osoba tako da osjećam sve oko sebe. U svojim tekstovima pokušavam pokazati da je to predivna osoba i da to nije nešto čega bismo se trebali sramiti, naprotiv. Moji su stihovi ogledalo mene i ljudi oko mene, svega što proživljavam i što sam proživjela. Tako da se djelić mene krije u svemu što sam do sada napisala“, priznaje Splićanka.

Također, navodi kako uzora u pisanju nema, ali ima autore koji je nadahnjuju.

„Ne želim pisati kao netko drugi, ali imam autore koji me nadahnjuju, a to su: Rupi Kaur, Elena Ferrante, Coleen Hoover, Sally Rooney, Vesna Parun i mnogi drugi“, kaže Deni.

Svojih 31.200 pratitelja na Instagramu svakodnevno inspirira svojim stihovima. Otkrila nam je kakav je osjećaj tako djelovati na ljude.

„Ponosna sam na činjenicu da sam izgradila zajednicu u kojoj je žena ženi podrška, prijateljica i inspiracija“

„Svakodnevno dobivam osvrte na knjige, fotografije istih i riječi podrške, svaku poruku pročitam i trudim se na svaku odgovoriti. Prate me divni ljudi i ponosna sam na činjenicu da sam izgradila zajednicu u kojoj je žena ženi podrška, prijateljica i inspiracija.

Često mi se dogode i da pratitelji traže savjete, najčešće kada stavim pitanja na Instagram priču. Nerijetko mi se jave i žene duplo starije od mene što je posebna čast i ohrabrenje“, govori nam.

S druge strane, navodi kako su kritike neizostavan dio svakog posla, ali s tim se nosi i više nego odlično.

„Kritike su neizostavan dio svakog posla. Nemoguće je da se sve svima sviđa i to je u redu. Što se tiče knjiga, do sada nisam pročitala nijednu lošu recenziju, ali pošto sam aktivna na društvenim mrežama i prati me velik broj ljudi, dogode se poneke frustrirane poruke, većinom s lažnih profila. Dok sam bila anonimna, svakodnevno su mi pisali da kažem nešto više o sebi, a kada sam se „otkrila“, dobila sam komentare da „skupljam“ pratitelje na temelju fizičkog izgleda.

Nedavno sam dobila i poruku da sam „neradnica“, iako radim od šesnaeste godine. Smiješno mi je, ali i tužno, to zaključivanje na temelju onoga što osoba pokaže na društvenim mrežama“, priča naša sugovornica.

Ostvarenje holivudskog sna

Ovoj Splićanki se ostvario san iz djetinjstva.

„Oduvijek sam voljela pisati i čitati. Bila sam izrazito kreativno dijete koje je samo smišljalo igre, skladalo pjesme, stvaralo priče i slično.

Za svaki sam rođendan željela knjigu i uvijek sam govorila da želim postati spisateljica tako da je moj život trenutno početak mog „holivudskog sna“.

Proces pisanja izgleda tako da pišem, uvijek i svugdje. Pišem zato što moram pisati, za mene je to neka vrsta egzistencijalne potrebe i svakodnevna terapija“, kaže nam Deni.

A što kada se dogodi spisateljska blokada?

„Do sada nisam imala veliku blokadu, ali vjerujem da to dolazi s godinama i da je prirodni dio procesa. Pustiš i nastaviš dalje, znaš da nije vječno. Osim toga, pišem uvijek i predano, a ne samo pod naletom inspiracije tako da dugotrajne blokade nisu opcija za mene“, navodi.

Posao na društvenim mrežama?

Mlada spisateljica motiv je i dokaz da radeći ono što voliš možeš i uspjeti. Ipak put do svakog uspjeha je težak, pa tako i njen posao ima prednosti, ali i mana.

„Prednosti su što radiš ono što voliš, motiviraš i inspiriraš druge, razvijaš kreativnost i živiš tisuće života u jednome. Mane se većinom baziraju na tome što je umjetnost u Hrvatskoj poprilično neshvaćena i podcijenjena pa moraš proći težak put da bi uopće objavio knjigu, da ne pričam o zarađivanju od iste. Umjetnost ti, nažalost, ne može garantirati stabilnost zarade.

A što se tiče posla na društvenim mrežama, rekla bih da je najveća mana ta što ljudi misle da ti mogu sve i bilo kako reći ako si javna osoba“, smatra spisateljica.

Je li književnost u Hrvatskoj uopće 'živa'?

„Kada su mi izdavači predložili da objavimo zbirku poezije, moja prva misao bila je: „Ajme, pa tko čita poeziju? Hrvati nisu izrazito čitalačka nacija, a poezija nije najpopularniji žanr. Ipak, moje iskustvo i iskustva brojnih mojih kolega, pokazuju suprotno.

Ljudi knjige često povezuju s lektirama, a poeziju s interpretacijama iz srednje škole. Moja je poezija jednostavna, moderna i dostupna svima. Ne trebaš se pitati što je pjesnik htio reći jer ti je pjesnik sve rekao. Mislim da se zato sviđam ljudima. Vjerujem da je umjetnost potrebna društvu i da će uvijek živjeti“, govori Deni.

„Najvažnije je da pišem“

I za kraj nam otkriva daljnje planove.

„Ja sam nekako uvijek sebe vidjela u prozi, poezija se dogodila spontano. Na Instagramu sam objavila citate i svoje misli koje su bile u kraćoj formi i zvučale su poetično pa je logičan slijed bila poezija.

Međutim, ja sam uvijek znala da svoju karijeru želim bazirati na romanima. Prvi ću objaviti u rujnu i baš sam uzbuđena. Trenutno ga uređujemo, a kroz ljeto ćemo ga pripremati za tisak. U budućnosti bih voljela istraživati i spajati razne žanrove, najvažnije je da pišem“, zaključuje djevojka čija energija zrači mnoštvom topline.