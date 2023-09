SPLIĆANIN ĆE BICIKLIRATI 2.000 KILOMETARA ZA DJECU MAESRTRALA Podržite "Put za igru": Sva sredstva idu za izgradnju dječjeg igrališta

Biciklima preko 2000 km, kroz 3 zemlje, uz 11 km uspona , a sve za jedan cilj - omogućiti djeci bez roditeljske skrbi sigurno mjesto za istraživanje i razvoj. Kliknite i pročitajte detalje izazova:

Albert Einstein jednom prilikom izjavio je da je “Igra najviši oblik istraživanja”. I zbog toga je za razvoj djeteta sigurno okruženje za igru jedan od vodećih faktora, i većina nas je to imala. Ali postoji jedna skupina djece koja to nažalost nema. To su djeca u sustavu socijalne skrbi.

Uz trud odgojitelja da preslikaju obiteljsku toplinu na djecu, najveći nedostatak je svakako to da im oni ne mogu napraviti sigurno okruženje za igru, uredno igralište, bez vaše pomoći.

Humanitarnu akciju "Put za igru" za udrugu "Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral" organizira Splićanin s njemačkom adresom, Drago Jukić.

Cilj akcije

"Mi smo Miljenko Mrkonjić i Drago Jukić, dvojica rekreativnih biciklista, a naša misija je vidjeti djecu centra za pružanje usluga u zajednici “Maestral” nasmijanu. Na novom, sigurnom igralištu - gdje će istraživati, razvijati se, smijati i stvarati nezaboravna prijateljstva. Tu misiju provest ćemo našom igrom - bicikliranjem!

Jer je bicikliranje naša igra, i to igra od preko 2000 kilometara. Naš početak je Frankfurt u Njemačkoj, a cilj Santiago de Compostela na krajnjem zapadu Španjolske. Naša nakana je da svakim kilometrom bliže cilju, djeca iz “Maestrala” budu bliže novom i sigurnom igralištu. Svaki naš kilometar njihov je osmijeh, svaki naš uspon njihova je radost", kaže Jukić.

Uključite se u humanitarnu akciju

"Od vas ne tražimo da sa nama biciklirate, ali želimo da ste dio naše zajedničke misije. Pravila vaše igre jako su jednostavna:

Mi bicikliramo, vi donirate i dijelite dalje. Neovisno tko ste i odakle, svaki euro ide za naš cilj", dodaje.

Cilj je skupiti dovoljno za osmijehe u dječjem domu i sva sredstva bit će u potpunosti donirana upravo u ostvarenje zacrtanog.

Neovisno o veličini donacije, svaka je iz srca

"Za nas je zapad Španjolske krajnji cilj i do tada smo uvjereni da ćete se zajednički ujediniti i donirati dio svoje dobrote za dječje osmijehe. Podržite naš izazov “put za igru” i dozvolimo našoj djeci da igrom istražuju svijet u sigurnom okruženju. Status prikupljenih sredstava i prijeđenih kilometara pratite na Instagram kanalu "Cycling for good".

Ujedinimo se", zaključuje Jukić.

Kako pomoći?

Paketi pomoći

Mali paket 10 € Srednji paket 20 € Veliki paket 50 € PODRŽITE AKCIJU UPLATOM NA OVAJ LINK