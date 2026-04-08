Splićani oduševili publiku: Nova pjesma Vive dira ravno u srce, doznajemo kako je nastao njihov novi dragulj

U narodu omiljena splitska grupa Viva predstavlja novu pjesmu “Vridilo se molit” koja je svojom ljepotom i snažnom emocijom koju nosi u bendu izazvala ogromno uzbuđenje, baš kao da objavljuju prvi singl, a ne nasljednicu velikih hitova grupe poput “Ja oprostit ću sve”, “Šteta duše, šteta tila”, “Dalmatinac i ni riči više”, “Volin sve bilo”, što su Vivu smjestile u srca publike koja glazbu doživljava kao vjernog pratitelja kroz sve životne situacije, i one tužne i one sretne.

“Pjesma je, zanimljivo, nastala u Sloveniji, tijekom boravka autora Nene Ninčevića i našeg Tonija Rajnovića u Laškom, gdje su radili na novim pjesmama za grupu Viva. U fenomenalnom prijateljsko-radnom ozračju, među brojnim skladbama koje su tada nastale, upravo se ova pjesma posebno izdvojila svojom emotivnošću i snažnim senzibilitetom te nas je sve duboko dirnula. Jedva čekamo da ju izvedemo uživo pred našom publikom”, otkrivaju pozadinu priče o nastanku pjesme članovi grupe Viva koja na glazbenoj sceni uspješno djeluje više od 20 godina odoljevajući svim neverama koje su, kako kažu, sastavni dio ovog posla.

“U ovih više od dva desetljeća bilo je svega, mogli bi napisati knjigu, ali opet najviše pamtimo one lijepe stvari, one manje lijepe se zaborave i posluže kao dobra škola za dalje. Nama je jedini pokazatelj uspješnosti koliko nas ljudi zovu i žele da im baš mi sviramo, uveseljavajući im najposebnije životne trenutke. Nekad netko malo i posprdno kaže da smo piraški bend, što bi značilo da sviramo po svadbama. A onda mi takvima kažemo da jesmo i ponosimo se time. Pa postoji li ljepša prigoda od vjenčanja?! Dvoje ljudi sa svojim najbližima slave ljubav, svi su dobre volje, u svojim najboljim izdanjima, a današnje su svadbe produkcijski na izuzetno visokom nivou, glazbenici koji sviraju svadbe vrhunski su majstori svog zanata. Još kad svemu pridodamo da se mi kao bend otpočetka predstavljamo i svojim autorskim pjesmama od kojih su mnoge hitovi, pa mi smo sretni ljudi!”

Pjesmu “Vridilo se molit” aranžmanski je zaokružio poznati producent Leo Škaro, dok je njezin vizualni identitet oblikovao iskusni redatelj Željko Petreš videospotom koji dočarava zahvalnost za dugo čekanu ljubav koja je tog čekanja vrijedna.

Pjesma “Vridilo se molit” objavljena je u izdanju Croatia Recordsa, dostupna je na svim digitalnim platformama.