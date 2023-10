SPLIĆANI NAKON POBJEDE NAD DINAMOM: Nadam se da će doći što više publike kako bi nas podržali do prve pobjede u ABA ligi

Košarkaši Splita danas su na Gripama porazili Dinamo u 4. kolu Favbet Premijer lige. Ovo je Splitova četvrta pobjeda u četiri utakmice u domaćoj lig. Prva, druga i treća četvrtina pripala je Žutima (19:14, 19:14, 24:13) dok je posljednja pripala gostima (16:16).

Svoje je viđenje utakmice podijelio Boris Tišma, igrač koji je ostvario double-double učinak (15, 13sk, 2as, 3ukr): “Danas me malo više otvorilo, ali mislim da smo timski igrali ok. Startali smo malo uspavanije, igrali smo treću utakmicu u četiri dana i kada smo podigli level obrane i kada smo u napadu počeli igrati timski, došli smo do veće prednosti na poluvremenu, ali i na kraju. U principu smo više digli obranu, više smo pomagali jedni drugima i to nam otvaralo više lakih poena koji su uz trčanje skinuli grč s početka utakmice.”

“Krećemo u novi tjedan i nove utakmice, spremit ćemo se maksimalno za Borca i nadam se da će doći što više publike kako bi nas podržalo i kako bismo uzeli tu prvu pobjedu u ABA ligi.”

Potom je izjavu dao i trener Žutih, Slaven Rimac: “Moram priznati da sam očekivao puno težu utakmicu, barem što se tiče rezultata. Mislim da smo u trećoj četvrtini otišli na 17 razlike. S obzirom na to da je ovo bila treća utakmica u četiri dana, nisam znao što očekivati. Vidjeli ste puno nervoze, puno grešaka i gluposti. Bez obzira na pobjedu, ne mogu biti zadovoljan, imamo puno problema i moramo napraviti sve da za Borca budemo puno bolji. To nam je izuzetno bitna utakmica. Amerikanci su van nekog ritma, dosta su nervozni nakon svih odluka sudaca, ali mislim da ne mogu pronaći svoj ritam i bespotrebno su nervozni, ulaze u još veće probleme. Imaju kvalitetu, u nekoliko su je utakmica pokazali, međutim, moraju to pokazati iz dana u dan. Znam da nekada nije lako, primjerice, kada je neka veća utakmica, ali svi su igrači koji su igrali dali maksimum. Za nas je ovo još jedna bitna pobjeda, sada se okrećemo petku i Borcu.”

“Vidjet ćemo što dalje. Kada pogledamo sveukupno, mi smo jedni od jačih protivnika, ostali su nam još Zadar i Cibona. Igrat ćemo s protivnicima koji nemaju široku klupu, ali i tu moramo biti oprezni i ozbiljni. Mislim da će nam to dati još vremena za napraviti koji dodatni trening. Vidjelo se da zadnjih 10 dana, što zbog ozljeda, što zbog ubrzanog rasporeda, nismo imali prostora i osjeti se to na igri. Kalajžić će igrati najnormalnije protiv Borca, ali moramo vidjeti što će biti s tim. Za Gnjidića sve ide dan po dan, sutra ima pregled i ako je sve dobro, počet će tjedan s treninzima s nama. Vidjet ćemo koliko ćemo ga moći upotrebljavati. Ne bih volio da tu napravimo grešku i požurimo jer nam je on realno izuzetno bitan igrač. Na ovim se utakmicama osjetilo koliko nam nedostaje”, zaključio je Rimac.

