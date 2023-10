Spektakularna najava iz Hrvatskih cesta, stiže spas za Omiš: Gradit će se novi tunel Zakučac! Ide i rekonstrukcija ceste prema zaleđu

Godinama, dapače desetljećima se slabo ili nikako ulagalo u cestovnu infrastrukturu na širem splitskom području, no izgleda da je sada došlo vrijeme i da ovaj dio Lijepe naše dobije prometnice kakve, pogotovo po broju vozila ljeti, zaslužuje.

Dobro, nećemo sad posebno govoriti o brzoj cesti između Splita i Omiša koja prolazi potpuno novom trasom, Gornjom Podstranom te ostalim 'gornjim' selima, ovaj put nam je u fokusu omiško područje.

Bura i vjetrobrani

'Pelješki most je jedini most na državnim cestama s ugrađenim vjetrobranima, dok su ostali projektirani i izvedeni poput mosta Cetina u Omišu. Štoviše, i nedavno pušten u promet most Ston nema vjetrobrane te se u periodima jakog vjetra ograničava brzina kretanja vozila putem inteligentnih sustava upravljanja.' - jedna je zanimljiva činjenica na koju je podsjetila Tamara Paić iz Hrvatskih cesta, koju smo pitali o potencijalno velikom broju dana, češće zimi, tijekom kojih će most preko Cetine zbog lošeg vremena i bure biti zatvoren za promet.

Ostatak odgovora je konkretniji. Ukratko, iz HC-a doznajemo kako projektom samog mosta nije ni planirano postavljanje vjetrobrana, niti je to obuhvaćeno lokacijskom i građevinskom dozvolom, no ipak se radi po tom očekivanom i logičnom problemu za prometnicu koja prolazi kanjon Cetine.

'Hrvatske ceste su u okviru realizacije ugovora "Izrada glavnog projekta vjetrobrana na mostu Cetina na dijelu obilaznice Omiša" provele opsežna eksperimentalna istraživanja u zračnom tunelu u cilju razmatranja mogućnosti postavljanja vjetrobrana na most, a koji ponavljamo nisu dio projekta već se isto na inicijativu Hrvatskih cesta sagledavalo kao jedna od razmatranih mogućih mjera zaštite od vjetra.

Rezultati istraživanja bit će poslani na reviziju, a kako bi se utvrdili tehnički uvjeti te tehničke mogućnosti po kojima se mogu postaviti vjetrobrani. Pokrenut je postupak jednostavne nabave za reviziju, a pozivi za dostavu ponuda poslani su renomiranim tvrtkama, od kojih su dvije bile zadužene za isto tijekom projekta izgradnje Pelješkog mosta.

Otvaranje u izbornoj godini

Paralelno s gore navedenom revizijom, u tijeku je i izrada analize kojom će se definirati upravljanje prometom u uvjetima jakog vjetra. Istaknuli bismo kako će predmetna cesta biti opremljena inteligentnim transportnim sustavima te će se upravljanje prometom odvijati iz Centra za nadzor prometa, a ovisno o brzini vjetra prije svega će se ograničavati brzina kretanja vozila, a što je po praksi na ostalim mostovima najviše korištena mjera, dok će se iznimno po potrebi i zabraniti promet pojedinim skupinama vozila.'

Završetak ovog projekta planiran je za kraj ove godine, najavljuju iz HC-a, tako da možemo očekivati kakvu svečanu, visoku delegaciju iz Zagreba početkom iduće godine na otvaranju mosta preko Cetine. Ipak je trostruka izborna godina pred nama...

Potencijalni problemi s vjetrom te njihovo rješavanje nije ništa novo, kao što nisu ni sasvim drugi problemi na lokalnoj cesti 50-ak metara ispod spektakularnog novog mosta, na cesti DC70. Na toj cesti koja povezuje Omiš a zaleđem, odnosno s Naklicama, Gatima i Blatom na Cetini u jednom te Tugarama, Žrnovnicom i Splitom u drugom smjeru, ali i još važnije, centar mjesta s industrijskom zonom Zakučac, već desetljećima opasnost prijeti 's nebesa'. Preciznije, na putnike namjernike može se u svakom trenutku odroniti kakva gromada. Ta nevolja je poznata od davnih vremena kada je trasa uspostavljena, no sada je aktualizirana što zbog povećanja prometa, a dobrim dijelom i zbog toga što je često miniranje u brdu iznad zbog potreba izgradnje tunela i mosta dobro 'rastreslo' stijene uz kanjon rijeke.

Tunel kao višestruko najbolje rješenje

Mještani su zbog toga vapili za rješenjem, godinama se spominjao tunel Lisičina koji bi u duljini od nekoliko stotina metara 'spasio stvar'. Čini se da su u HC-u odlučili poslušati građane, ali i inspekcijski nalaz u kojem je zbog sigurnosnih razloga zatražena sanacija te dionice.

'Projekt je pokrenut na temelju inspekcijskog nalaza kojim je zbog sigurnosnih razloga zatražena sanacija, a da bi Hrvatske ceste mogle započeti s potrebnom razradom bilo ga je potrebno uvrstiti u županijski plan. Po uvrštenju u Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, započelo se s aktivnostima na izradi Elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt Rekonstrukcije državne ceste DC70 s izgradnjom tunela na području Zakučca neposredno uz rijeku Cetinu, točnije s desne strane korita. Planiranim tunelom zaobići će se dio ceste na kojem ugrozu predstavljaju odroni.' - doznajemo gotovo spektakularnu informaciju od Tamare Paić iz Hrvatskih cesta.

'Osim sigurnosne opravdanosti, ovaj projekt je u konačnici i financijski isplativ budući da dugoročno saniranje stijenke kanjona na toj mikrolokaciji financijski iziskuje veći trošak od izgradnje tunela kojim se ista obilazi. U privitku dostavljamo preglednu situaciju projekta. Tunel Zakučac nije vezan uz projekt brze ceste Mravince – Stobreč – Dugi Rat – Omiš čiji je dio most na Cetini.' - kazala nam je glasnogovornica HC-a.

Kada će točno krenuti izgradnja tunela te kada će biti gotov, još nije precizirano.