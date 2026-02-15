Spektakl narodne glazbe za Valentinovo: Legendarna pjevačica pokorila Arenu

Legendarna balkanska pjevačica narodne glazbe Ana Bekuta proslavila je 40 godina uspješne karijere emotivnim koncertom u zagrebačkoj Areni na Dan zaljubljenih.

Njezin dugo iščekivani samostalni koncert u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, pretvorio je Valentinovo u Zagrebu u glazbeni spektakl nabijen emocijama, nostalgijom i zajedničkim pjevanjem tisuća ljudi koje je trajalo puna tri sata.

Repertoar za ovaj slavljenički koncert u Areni bio je drugačiji od nedavnih uzastopnih koncerata u beogradskom Sava centru jer ga je Ana, među ostalima, posvetila velikim hrvatskim umjetnicima uz čije je pjesme počinjala i stasala svoju neosporivu karijeru.

U bloku hrvatskih hitova, koji je raspametio publiku, pjevačica je otpjevala neke od najvećih hitova Novih fosila, Gabi Novak, Jasne Zlokić, Doris Dragović, Magazina i Tereze Kesovije. Nikada nije skrivala da je njihova velika obožavateljica, a osamdesetih godina proslavila se i izvedbama obrada pjesama kao što su "Za dobra stara vremena", "Skitnica", "On me voli na svoj način" i "Ljube se dobri, loši, zli", koje je cijela Arena sinoć pjevala s njom u glas.

"To su pjesme na kojima sam učila kako se pjeva pop glazba. Njih sam slušala u mladosti i maštala da jednog dana budem Gabi ili Tereza. One su pjevačice koje sam posebno obožavala slušati u tom razdoblju svog života. Nadam se da sam ovim hitovima dodatno razveselila svoje goste večeras", otkrila je pjevačica čije emotivne stihove posebno vole žene svih generacija koje se prepoznaju u njima.

Posebno oduševljenje izazvao je i kafanski blok u kojem je pjevačica izvela svoje najveće narodne hitove poput "Bekrija", "Crven konac", "Veseljak", "Blago meni" i "Kralj ponoći" uz koje su mnoge generacije dočekale zore na raznim proslavama. U tom su dijelu na pozornicu izašli i gosti iznenađenja – Alka Vuica, Mirko Šenkovski Geronimo - autor najvećih hitova Halida Bešlića i Marina Komljenović - jedina hrvatska folk pjevačica s više od 27 godina karijere kojoj je Ana Bekuta jedan od najvećih uzora od početka karijere. Tijekom nastupa pred euforičnom publikom, Alka je Ani čak poručila u svom stilu: "Ljubavi, sretno ti Valentinovo!"

Ana Bekuta je tijekom večeri zahvalila publici na dugogodišnjoj vjernosti, naglašavajući koliko joj znači nastupiti u Zagrebu na datum posvećen ljubavi, koja joj je najveća inspiracija. Praznik ljubavi za nju ima duboko emotivno značenje jer je upravo na taj dan 2012. godine započela vezu sa svojim partnerom Milutinom, koji je preminuo 2021. godine. Pjevačici je to omiljeni datum u godini, a kako je istaknula uoči nastupa, sa suzama u očima, proživjela je ljubav kakva se rijetko viđa te je njoj Valentinovo bilo svaki dan.

Iako nije tajna da se Ana i hrvatska publika vole dugi niz godina, koncert u Areni Zagreb za nju je bio posebno iskustvo koje je pripremala kao da joj je prvi. Pritom je imala samo jednu želju.

"Očekujem da će zagrebačka publika veoma dobro razumjeti što sam htjela reći ovim nastupom. Bio je to jedan neobičan koncert, različit od svega što sam dosad radila. Zagrebački koncert imao je priču i potpuno smo ga drugačije 'skockali'. Između prve i posljednje pjesme ja sam pjevala i pričala o svom životu. Moj život bio je tema ovog koncerta", otkrila je emotivna pjevačica nakon trosatnog nastupa pa nastavila. "Bio je to red sreće i red tuge. One su sastavni dio života i stalno se izmjenjuju. Ne može biti samo jedno ili samo drugo. No, treba misliti pozitivno, razmišljati o bliskoj budućnosti, a ne onoj dalekoj; i živjeti svaki dan".

Koncert je bio produkcijski raskošan, ali istovremeno intiman u atmosferi - kombinacija velikog spektakla i osobne priče ispričane kroz pjesmu. Valentinovo u Zagrebu tako će ostati upamćeno kao večer u kojoj su ljubav i Anine bezvremenske ljubavne pjesme bile glavne zvijezde, a publika je iz Arene izašla nasmijana i bogatija za još jednu uspomenu koja će se dugo prepričavati.