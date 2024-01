SPEKTAKL NA GRUŽU Hrvatska na otvaranju Eura u dramatičnoj utakmici svladala Španjolce

Španjolska - Hrvatska 9-9

Po četvrtinama: 1-2, 5-2, 2-2, 1-3

Prepun Gruž u Dubrovniku pozdravio je Europske prvake koji su lošije odigrali prve dvije četvrtine i izgubili 6-4. Vodili smo 2-0 i 3-1 ali završnica druge četvrtine nije bila dobra. Nakon što su u prve dvije četvrtine naši zabili četiri, a Španjolci šest golova u treću smo četvrtinu ušli pogotkom Žuvele, smanjili na 6-5

Na polovici treće četvrtine Bijač sjajno brani jednu kontru Španjolaca, no ipak novi pogodak naših protivnika preko Sanahuje znači novu prednost od dva razlike, odnosno 7-5. Vrlić nas vraća u igru šestim kockastim pogotkom i smanjuje na minus jedan. Bila je to dobra akcija Hrvatske reprezentacije. U novom napadu nismo uspjeli s igračem više izjednačiti, još jedan napad potom nismo iskoristili jer su Španjolci dobro držali bokove i zatvarali naše pucače. Perone opet zabija za 8-6 i treći period utakmice zapravo smo odigrali neodlučeno 2-2.

U posljednju četvrtinu ulazimo osokoljeni drugim pogotkom Luke Bukića i dobrom obranom, ali svejedno inače teško dolazimo do pogotka. Ipak, strpljivost se isplatila i nakon duge akcije Fatović je uposlio Biljaku koji iz blizine zabija za izjednačenje, bilo je 8-8.

Igrač više u sljedećoj akciji za Španjolsku znači pogodak Larumbea na asistenciju Granadosa. Mi imamo Lorena Fatovića koji zabija za novo izjednačenje i još su samo četiri minute do kraja utakmice. Nakon Burićeva drugog isključenja Španjolcima se nudi novo vodstvo, samo su dvije minute do kraja, ali mi se dobro branimo. Imamo zadnji napad za pobjedu, izbornik Tucak traži strpljivo do samog kraja, ali nismo uspjeli zabiti za pobjedu. Na koncu regularnog dijela 9-9.

Dojma smo da je naša realizacija igrača više mogla biti bolja, kao i postotak obrana kapetana Marka Bijača koji je bio na samo 35 posto...

Ali se kapetan pokazao kada je obranio jedan peterac, bilo je dovoljno za našu pobjedu 14-12.

Pobjeda je to jako važna za naše.

Nova utakmica je u subotu, 6. siječnja protiv Crne Gore.