SPARTAK – SPLIT 92-71: Split upisao još jedan poraz ovaj tjedan

Košarkaši Spartaka i Splita danas su od 17 sati u Subotici igrali 3. kolo AdmiralBet ABA lige na ispadanje. Slavili su domaćini rezultatom 92:71, a kojima su ujedno rezultatski pripale sve četvrtine (31:22, 22:17, 27:16) osim posljednje koja je otišla na stranu gostiju (12:16).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Drežnjak s 14 poena i 6 skokova, a potom Dragić s 12 poena, 5 skokova i 1 ukradenom loptom; Stephens s 11 poena, 6 skokova i 1 asistencijom; Myers s 11 poena i 3 asistencije; Kučić sa 7 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Jordano sa 6 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Sikirić s 4 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Anticevich s 4 poena i 4 skoka; Perasović s 2 poena i 2 skoka; Svoboda s 1 ukradenom loptom i Wiggins.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Vienne na Gripama 18. ožujka u sklopu 4. kola AdmiralBet ABA lige na ispadanje.