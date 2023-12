SONJA GRGAT VEČERAS GOSTUJE U "DD PODCASTU" Žena koja nadahnjuje: Kako se suočiti i živjeti s dijagnozom raka?

Ove godine proslavila je svoj jubilarni 50. rođendan. Kao laborantica i majka troje djece, kao baka jednog unuka, suočila se s dijagnozom raka dojke u 41. godini, usred ljeta. Kroz svoje intenzivni volonterski rad okuplja žene oboljele od karcinom, a ova hrabra Splićanka kaže da se nikada nije osjećala bolje.

“Kada sam došla kod onkologice, budući da sam njena stalna pacijentica, liječnica me pitala kako sam. A ja sam joj odgovorila da nešto pipam u dojci što mi se ne sviđa. Pa nemoj onda pipati, odgovorila mi je u šali. Legla sam na krevet, a liječnica mi je prislonila ultrazvuk na dojku. Njezin komentar me zatekao: 'Dušo, imaš monstruma. Gdje si do sad?', rekla je. U tom trenutku sve je stalo.

Doduše, na kratko, jer se brzo saberem i krenem dalje. Pa ipak, nakon te njezine rečenice svijet je za mene postao mjesto na kojem se borim za goli život. Još ništa ne znam, ali jedno znam: Nema predaje. Dalje se sve odvijalo brzinom svjetlosti”, ovo je ulomak iz priče 'S perikom ili bez perike, s dojkom ili bez nje, ja sam žena', objavljene u lipnju 2017. na portalu Nismo same.

Gošća sedmog izdanja Dalmacija Danas Podcasta je predsjednica Udruge Caspera, Sonja Grgat.

