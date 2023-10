ŠOKANTAN IZNOS Hajduk žestoko kažnjen nakon derbija na Poljudu! Klakočer: "U u slučaju ponavljanja istih ili sličnih prekršaja..."

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 10. kola.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

- GNK Dinamo se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 10. kola Hajduk - Dinamo gostujuća navijačka skupina BBB u 77. minuti zapalila jednu dimnu bombu i četiri baklje od kojih je jedna bačena na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 670,00 eura.

Kažnjen je i zbog toga što su gostujući navijači BBB u 45. i 68. minuti skandirali 'Ubij, ubij tovara', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.000,00 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 4.500,00 eura.

Kazne za Hajduka...

HNK Hajduk se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 10. kola Hajduk - Dinamo domaća navijačka skupina Torcida zapalila minutu prije utakmice jednu baklju, u 1. minuti dvadeset pet baklji i dva topovska udara koja su bačena na tartan stazu, po jednu dimnu bombu u 3. i 5. minuti, jednu baklju u 6. minuti, u 14. minuti jednu baklju i jedan topovski udar koji je bačen na tartan stazu, u 20. minuti jednu baklju, u 22. minuti jednu baklju i jedan topovski udar koji je bačen na tartan stazu, u 43. minuti jedan strob, od 59. do 62. minute ispaljeno je šest raketa vatrometa te zapaljeno šest strobova i više od dvadeset pet baklji, u 66. minuti osam topovskih udara koji su bačeni na tartan stazu i više od sto baklji i strobova te je zbog dima došlo do prekida utakmice u trajanju od minute i pol, u 68. minuti zapaljena je jedna dimna bomba, u 70. minuti jedna baklja, u 76. minuti dva topovska udara, pet dimnih bombi, dvije baklje i dva stroba te su u 77. minuti gostujući navijači BBB zapalili jednu dimnu bombu i četiri baklje, od kojih je jedna bačena na tartan stazu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 20.000,00 eura.

Kazna jer je Torcida pjevala 'Ubij, ubij Purgera'....

Kažnjen je i zato što su domaći navijači (Torcida) tijekom cijele utakmice do njenog završetka na ogradi sjeverne tribine istaknuli veliki transparent (dužine oko 20 metara) s natpisom WHITE BOYS i zastavom Konfederacije (tzv. južnjačka zastava), u 18. minuti te do kraja prvog poluvremena koristili zastavu Konfederacije (tzv. južnjačka zastava) i zastavu s natpisom 'W B' (skraćenica od White Boys) na kojoj se između slova W i B nalazi keltski križ, od 19. do 22. minute pjevali 'Ubij, ubij Purgera', u 23. minuti navijači (Torcida na sjevernoj tribini i publika na istočnoj tribini) sinkronizirano pjevali 'Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa četiri purgera, purger se dere a-a-a-a bit će pečenja radujem se ja-a-a-a', u 31. minuti domaći navijači na istočnoj tribini nakon odluke suca skandirali 'Cigane, Cigane', u 43. minuti domaći navijači na istočnoj tribini i navijači Torcida na sjevernoj tribini nakon odluke suca skandirali 'Cigane, Cigane', od 49. minute do kraja drugog poluvremena domaći navijači Torcida na sjevernoj tribini koristili zastavu Konfederacije (tzv. južnjačka zastava) i zastavu s natpisom „W B“ (skraćenica od White Boys) na kojoj se između slova W i B nalazi keltski križ te u 74. minuti navijači na istočnoj i zapadnoj tribini i Torcida na sjevernoj tribini nakon odluke suca skandirali 'Cigane, Cigane', čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 22.000,00 era pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 40.000,00 eura.

U obrazloženju odluke navedeno je i upozorenje, disciplinski sudac ističe da se radi o osobito teškim prekršajima te će u slučaju ponavljanja istih ili sličnih prekršaja biti izrečena teža kazna, odnosno kazna igranja bez nazočnosti gledatelja", stoji u priopćenju.