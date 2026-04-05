Snimka iz BiH dirnula regiju: Ocu poklonila ulaznice za SP, on se rasplakao

Lejla, korisnica TikToka iz Bosne i Hercegovine koja živi u Clevelandu, privukla je veliku pažnju objavom u kojoj ocu poklanja ulaznice za Svjetsko prvenstvo.
Na snimci se vidi trenutak u kojem njezin otac otvara kutiju i shvaća da će uživo gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nakon čega ne može sakriti emocije.
„Kupila si ocu ulaznice da na Svjetskom prvenstvu gleda zemlju koja možda ne bi postojala da se on nije žrtvovao“, napisala je Lejla u opisu videa.
Pojasnila je kako je za potrebe iznenađenja izradila simbolične ulaznice, dok je stvarni poklon uključivao šest ulaznica i avionske karte za Seattle.
„Nikad nisam bila uzbuđenija zbog toga što nekome dajem poklon. Svom ocu, koji je dao sve za ovu zemlju, a još i više za svoju obitelj“, dodala je.
Snimka se brzo proširila društvenim mrežama te je u jednom danu prikupila gotovo 400 tisuća pregleda i više od 50 tisuća lajkova.
Brojni korisnici u komentarima nisu skrivali emocije, poručujući kako ih je video dirnuo i podsjetio na važnost obitelji i žrtve roditelja.
@livelovelej The most excited I’ve ever been to give a gift. 🇧🇦⚽️ To my dad who gave everything for his country & even more to his family 🫶🏽#fifaworldcup #bosnia #immigrantparents #surprisegift #halidbeslic ♬ original sound - livelovelej