Snijeg pada u dijelu Dalmatinske zagore. Ne zadugo, ovo je početak višednevne promjene vremena

S najvišom dnevnom temperaturom od 9°C prvog dana 2026. godine, Split je jučer zabilježio peti uzastopni dan u kojem je najviša dnevna temperatura bila jednoznamenkasta. Znak je to da su zimske temperature stigle u Dalmaciju. Pro tome je Stara godina do sada bila najhladnija zadnje 24 godine sa srednjom dnevnom temperaturom od samo 2,0°C. Malo je nedostajalo za mraz s izmjerenih 0.7°C.

Jučerašnje jutro bilo je vrlo hladno, kako smo pisali, temperature zraka su u pojedinim kotlinama padale do čak -13°C, a minusa je bilo i ponegdje uz obalu i unutrašnjosti otoka.

Jugo, koje je zapuhalo na moru, kao i pad tlaka zraka sigurni su znakovi nadolazeće promjene vremena.

Za razliku od čestih situacija dolaska ciklone sa zapadnog Sredozemlja, ova pruža svoju dolinu prema Jadranu sa sjevera kontinenta. Zbog toga se postupno naoblačilo, a mjestimice su počele prve slabe oborine. Iako je izrazito zatoplilo u odnosu na prethodnu noć, ponegdje za čak za 14 stupnjeva, u Dalmatinskoj zagori je tijekom noći još bilo dovoljno hladno za mjestimični slab snijeg ili soliku.

Na padinama Dinare i Kamešnice čak se stvorio tanak snježni pokrivač.

Međutim, napredovanjem tople zračne mase, snijeg će na području Dalmacije posvuda prijeći u kišu. Tako da od noćas ulazimo u duže nestabilno razdoblje. Ono će u početku donijeti osjetno zatopljenje u naše područje, a krajem nedjelje zahlađenje će tek prolazno stići do Dalmacije. U noći na ponedjeljak snijeg je moguć i u nižim predjelima Zagore. No već krajem ponedjeljak stiže novo jugo koje će u utorak imati olujne udare, donijeti kišu i novo zatopljenje.

Nestabilno i malo hladnije bit će u srijedu kada će u unutrašnjosti pada obilan snijeg, u Dalmaciji kiša, ali će snijega biti u planinama. U noći na četvrtak moguće je spuštanje snježne granice do mora. Bit će to uvod u vrlo hladan četvrtak.