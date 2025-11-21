Snijeg će sutra zabijeliti dio Dalmacije. Prije 20 godina pao je najraniji snijeg u Splitu ikada

Sredozemna ciklona naglašeno djeluje na vrijeme u našem dijelu Europe. Posljednja 24 sata najviše kiše je palo u srednjoj Dalmaciji, ponegdje preko 80 litara po metro kvadratnome. Temperature su raznolike u popodnevnim satima, od samo 2°C u okolici Knina do 15 stupnjeva na jugu Dalmacije.

Hladni sektor ciklone postupno se približava srednjem Jadranu pa se navečer očekuje spuštanje snježne granica na planinama.

Snijeg pada u Lici i Gorskom kotar, a HAK javlja o zimskim uvjetima na tamošnjim cestama.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar: * ŽC5030 Platak-Kamenjak * ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3) * ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak * ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo * ŽC 5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac * ŽC5191 Sopač (DC3)-Mrkopalj-Tuk * ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja Lika: * DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag * DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje * ŽC5203 Dobroselo-Srb * ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

Zanimljivo je da se slična meteorološka situacija kod nas događala gotovo prije točno 20 godina. 23. studenog 2015. u Split je najraniji snijeg u povijesti službenih mjerenja. U nastavku pročitajte tekst o splitskom snijegu prije 20 godina.

Najraniji splitski snijeg ikada - 23.11.2015.

Današnji dan u Dalmaciji obilježava smirivanje vremenskih prilika, iako nakon vrlo snažne sredozemne ciklone koja nam je jučer donijela obilnu kišu, olujno juho, ali i vrlo izraženu plimu.

Jučerašnja razina mora bila je druga najviša od kada se mjeri. Međutim uz jugo su stigle i relativno visoke temperature za dio godine, pa jučer niti u najvišim planinama nije bilo snijega.

Današnji dan donosi slabljenje ciklone i postupno smirivanje vremena, ali temperature su i dalje više od normale za ovaj dio godine. Tako se sredinom dana u Dalmaciji mjeri do 15°C.

Za ljubitelje meteoroloških podataka iz "naftalina", najviša temperatura zraka ikada izmjerena u Splitu u studenom iznosi 25,6°C, što je izmjereno 2. studenog 2004. godine, međutim ovako visoke temperature nisu karakteristične za zadnju dekadu mjeseca.

No današnje temperature vrlo su daleko od -0,2°C, koliko je u Splitu izmjereno u večernjim satima 23. studenog 2005. godine.

Te je večeri prije točno 14 godina u Splitu pao snijeg i stvorio se najraniji snježni pokrivač u povijesti službenih meteoroloških mjerenja. U Splitu su službeno izmjerena 3 centimetra snijega. Zanimljivo je da te večeri snijeg nije nigdje drugdje padao uz obalu, već samo u Splitu i Zagori. Drugdje je padala kiša. Snijeg je, kako to obično biva, donijela sredozemna ciklona koja je povukla hladan kontinentalni zrak prema Jadranu, a u kombinaciji sa sredozemnom vlagom dio Dalmacije je dobio snježne oborine.

S druge strane, 2018. je na današnji datum bilo moguće hodati gradom u kratkim rukavima uz gotovo 20 stupnjeva u hladu!

Donosimo vam bogatu fotogaleriju snijega u Splitu koji je pao 23. studenog 2005. godine. Ostao je to do danas najraniji nadnevak stvaranja snježnog pokrivača u Splitu od početka službenih meteoroloških mjerenja.