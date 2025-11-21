Snijeg će sutra zabijeliti dio Dalmacije. Prije 20 godina pao je najraniji snijeg u Splitu ikada

Sredozemna ciklona naglašeno djeluje na vrijeme u našem dijelu Europe. Posljednja 24 sata najviše kiše je palo u srednjoj Dalmaciji, ponegdje preko 80 litara po metro kvadratnome. Temperature su raznolike u popodnevnim satima, od samo 2°C u okolici Knina do 15 stupnjeva na jugu Dalmacije.
Hladni sektor ciklone postupno se približava srednjem Jadranu pa se navečer očekuje spuštanje snježne granica na planinama.
Snijeg pada u Lici i Gorskom kotar, a HAK javlja o zimskim uvjetima na tamošnjim cestama.
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Gorski kotar:
* ŽC5030 Platak-Kamenjak
* ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3)
* ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
* ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
* ŽC 5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
* ŽC5191 Sopač (DC3)-Mrkopalj-Tuk
* ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika:
* DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
* DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
* ŽC5203 Dobroselo-Srb
* ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
O tome gdje je snijeg moguć u subotu u Dalmaciji, a izvjesno je da će se dijelovi Dalmacije zabijeliti, pisali smo jutros:
NEKAD BILO, DANAS SE SPOMINALO Možete li vjerovati da je 23. studenog Split zabijelio snijeg?
Zanimljivo je da se slična meteorološka situacija kod nas događala gotovo prije točno 20 godina. 23. studenog 2015. u Split je najraniji snijeg u povijesti službenih mjerenja. U nastavku pročitajte tekst o splitskom snijegu prije 20 godina.
Najraniji splitski snijeg ikada - 23.11.2015.
Današnji dan u Dalmaciji obilježava smirivanje vremenskih prilika, iako nakon vrlo snažne sredozemne ciklone koja nam je jučer donijela obilnu kišu, olujno juho, ali i vrlo izraženu plimu.
Jučerašnja razina mora bila je druga najviša od kada se mjeri. Međutim uz jugo su stigle i relativno visoke temperature za dio godine, pa jučer niti u najvišim planinama nije bilo snijega.
Današnji dan donosi slabljenje ciklone i postupno smirivanje vremena, ali temperature su i dalje više od normale za ovaj dio godine. Tako se sredinom dana u Dalmaciji mjeri do 15°C.
Za ljubitelje meteoroloških podataka iz "naftalina", najviša temperatura zraka ikada izmjerena u Splitu u studenom iznosi 25,6°C, što je izmjereno 2. studenog 2004. godine, međutim ovako visoke temperature nisu karakteristične za zadnju dekadu mjeseca.
No današnje temperature vrlo su daleko od -0,2°C, koliko je u Splitu izmjereno u večernjim satima 23. studenog 2005. godine.
Te je večeri prije točno 14 godina u Splitu pao snijeg i stvorio se najraniji snježni pokrivač u povijesti službenih meteoroloških mjerenja. U Splitu su službeno izmjerena 3 centimetra snijega. Zanimljivo je da te večeri snijeg nije nigdje drugdje padao uz obalu, već samo u Splitu i Zagori. Drugdje je padala kiša. Snijeg je, kako to obično biva, donijela sredozemna ciklona koja je povukla hladan kontinentalni zrak prema Jadranu, a u kombinaciji sa sredozemnom vlagom dio Dalmacije je dobio snježne oborine.
S druge strane, 2018. je na današnji datum bilo moguće hodati gradom u kratkim rukavima uz gotovo 20 stupnjeva u hladu!
Donosimo vam bogatu fotogaleriju snijega u Splitu koji je pao 23. studenog 2005. godine. Ostao je to do danas najraniji nadnevak stvaranja snježnog pokrivača u Splitu od početka službenih meteoroloških mjerenja.