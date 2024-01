Snažan potres iza ponoći zatresao Balkan, EMSC objavio detalje

U nedjelju, 17 minuta nakon ponoći, umjereno jak potres zatresao je balkanski poluotok, a epicentar je bio u Albaniji.

Prema podacima EMSC-a, magnituda mu je iznosila 4.6 prema Richteru, a epicentar je bio 10 kilometara sjeveroistočno od grada Lushnjë. Osim u Albaniji osjetio se u Makedoniji i Crnoj Gori.

#Earthquake (#tërmet) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.0 || 22 km SW of #Elbasan (#Albania) || 5 min ago (local time 00:23:28). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/1Y21ScoOW1

