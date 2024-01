Smijenjen kaštelanski gradonačelnik Ivanović! Maškare preuzele vlast: "Nastavit ćemo stopama vladajućih, što znači da u Sućurcu nećemo raditi ništa kao ni oni"

Maškarana događanja nam polako kucaju na vrata, a ove subote maškare su pokucale na vrata Grada Kaštela te preuzele ključeve grada.

Tradicionalno događanje,primopredaja ključeva, na kojem su okrunjene i kraljice karnevala organizirale su dvije pokladne udruge, u suradnji, i to KPU "Kampanel" i KKU "Poklade". Kraljica donjokaštelanskog Dičjeg krnjevala je Martina Prkut, a velikog Lara Barišić. Kraljica sućuračkog karnevala je Stella Markov.

- Počinje peto godišnje doba kako kažu naše maškare, i mi iz Grada smo spremni na sve ono što nas očekuje. Želim da naše maškare budu uspješnije u vođenju grada, a mi idemo na zasluženi odmor do pokladnog utorka. Znam da će napraviti dobru feštu i razveselit sve naše sugrađane, a da ne bi bilo kakvih problema ostavljam im našu pročelnicu koja će upravljati takuinom i držati sve pod kontrolom - kazala je dogradonačelnica Jadranka Matok Bosančić.

Nakon predaje ključeva Grada Sućuranima svoje viđenje vladavine u Kaštelima predstavio nam je Mario Markov Đemo.

- Ako Bog da zdravlja, u Sućurcu će za vrijeme naše vladavine biti dosta dobre šale i zezancije, te ćemo nastaviti stopama vladajućih, što znači da u Sućurcu nećemo raditi ništa kao ni oni. Naša velika povorka je 10.veljače s pokojne pilane do rive gdje spaljujemo krnju, a nakon toga se svi selimo u Vatrogasni dom gdje nas očekuje maskenbal, kazao je Đemo.

Članovi Poklada, i ove godine, organiziraju pidžama party u Red Lions Pub-u u Kaštel Starom, 26.siječnja u 20 sati.

Ovogodišnji 43. Dičji krnjeval održat će se 4. veljače u 13 sati, s polaskom iz Lucijinog puta do parkinga ex. Plavi Jadran. Na pokladni utorak, tradicionalno, očekuje nas 211.Krnjeval donjih Kaštela, u 15:30 iz Nehaja do porta u Kaštel Starom. Maškarana događanja završit će maskenbalom, tu istu večer, u šatoru na staroseljskom portu, a sve okupljene zabavljat će Pink Panter band.

- Mi u Pokladama nemamo nikakvih posebnih planova po pitanju upravljanja gradom osim maškaranja i feštanja - kazao je predsjednik KKU Poklade Ante Šuško.

I ove godine, u izradi je Maškadur, već 35.po redu, a svi oni koji posjete donjokaštelanski krnjeval moći će ga kupiti kod maškaranih kolportera.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka Foto: Đurđica Čavka