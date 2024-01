SLUČAJNA PRIJEVARA NE POSTOJI, NE ZAVARAVAJ SE! Od svih radnji koje netko može napraviti, zar je širenje nogu jedina opcija?

U današnje vrijeme, prijevara je postala uobičajena. Zašto? Sve nam je dostupno, a pod izlikom ljubavi, mnogo toga se uradi. Postoje razni izgovori, milijun njih, ali je samo jedna istina. Prijevara je izdaja na svakom nivou. Prijevara je jedan od najgnjusnijih činova, barem ja tako mislim. Sve mogu razumjeti, ali ne i prijevaru. Nestalo je ljubavi, razvedi se, otiđi i radi što te volja. Ali ne varaj, ne osobu koja ti vjeruje. To je svirepo.

Neću se ni rukovati sa svakim, a kamoli spavat

Često dolazim u rasprave zbog svojeg stava. To je moj stav, i ja u njega vjerujem. Jednom sam razgovarala sa muškom osobom o prijevari. On mi kaže da bi je oprostio, jer postoje situacije u kojima se prijevara dogodi. Da ne trebam imat tako krut stav. A kakve su to situacije, upitala sam ga. Netko se napije, opusti se uz čašicu više, i dogodi se. Lijepo sam mu objasnila svoje mišljenje. Prijevaru nisam i ne bih oprostila. Ono što ne radim, i ne opraštam. I te kako znam što je u redu, a što nije. Od svih radnji koje netko može napraviti, zar je širenje nogu jedina opcija? Ne razumijem. Neću se ni rukovati sa svakim, a kamoli spavat. Dovoljno poštujem osobu s kojom sam da to ne uradim, a još više sebe. Ali, pošto ne pijem, ja i nemam izgovor za prijevaru.

Da, vara se na sve načine, varaju i jedan i drugi spol. Ne mislim da su svi takvi. Ne, ni najmanje. Izgovora uvijek ima. Aj, budi Faca pa ne varaj. Budi jači ili jača od svojeg niskog poriva. Prijevara je poput uragana. Iza sebe ne ostavlja ništa osim boli i razočarenja. Onog trenutka kad se izdaje povjerenje, ništa više nema smisla. Krpanje veze ili braka, samo je mučenje i odlaganje kraja. Svaka čast onima koji su prijevaru oprostili. Ja to ne bih mogla. Kad bih tu osobu pogledala, uvijek bi to stajalo između nas. Ja se ne mogu pretvarat. Sa tom osobom ne bih mogla biti, jer bih na taj način uništila sebe. Lijepo, staviš točku i ideš dalje. Boljet će, ali puno manje nego da glumim klauna, a ne radim u cirkusu. Ondje gdje su temelji porušeni, na tome se je gradi ništa. Jednog će se dana sve urušiti. Ako nekomu ne vjerujem, šta bi me to moglo držati uz tu osobu? Ljubav? Ljubav umre kad te netko izda. Djeca? Ona odrastu, i odu svojem putem, a gdje se ti nalaziš?

Nikad više ništa nije isto

Ako sam išta naučila, naučila sam da odem od osobe koja me je izdala, koja je tim činom pokazala koliko mu je stalo i što mu ja značim u životi. Na mjestima gdje mi nije servirano poštovanje, ja ne ostajem. A ne tražim što ne dajem. A boli prijevara, baš boli. Kad te izda netko komu vjeruješ, to te promijeni. Jedno gušta, drugo pati. Tako je to bilo oduvijek. Granice postavljamo sami, jer sebe najbolje poznajemo. Zbog čega ljudi varaju? Prevarene su bile i najljepše žene na svijetu. Da li je u pitanju ego, ili? Ne znam, ali znam samo da je bolje da me prevare, nego da prevarim. Kad me prevare, mirne savjesti idem dalje. Znam, nitko nije savršen, osim ljubavi. Nemojte je zloupotrijebiti, jer, ako vas netko voli, cijenite to.

Prijevara nije loše skuhan ručak. Ona ostavlja nesagledive posljedice. Uh, bolna je poput žive rane. Oporavimo se od svega, ali se promijenimo. Nikad više ništa nije isto. Izgubimo povjerenje u ljude, ljubav, i žao mi je da zbog takvih neki drugi nikada neće dobiti šansu, a zaslužuju je.

I na kraju, svi oni koji varaju, najviše prevare sebe. Znam mnogo primjera da je to istina.