SLUŽBENO OTVOREN SPLITSKI ADVENT! Puljak: "Nastavimo razvijati grad kako smo ga započeli"

U subotu, 2. prosinca u 18 sati službeno je otvoren splitski Advent.

Gradonačelnik Ivica Puljak, direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić i fra Martin Jaković, župnik i gvardijan Samostana sv. Frane upalili su prvu svijeću na adventskom vijencu kraj fontane na Rivi čime su na simboličan način označili početak blagdanskog vremena.

Događaj su prigodnim božićnim pjesmama obogatile članice Splitskog ženskog zbora.

"Paljenjem prve adventske svijeće započinje jedan period godine kada smo svi radosni i veseli. Želimo da to bude i period mira. Želim svim građanima grada Splita i svim gostima lijep i ugodan advent, da ga provede u veselju i miru, a onima koje volite. Pozivam sve da dođete u Split, da se proveselite zajedno s nama i da ovo vrijeme dočekamo svi zajedno u radosti, veselju i miru", poručio je gradonačelnik Ivica Puljak.

Ove godine Advent se održava na više lokacija u Splitu: na Rivi, Prokurativama, Zvončacu, Mertojaku i na Kampusu.

Želje za nadolazeću godinu?

"Imam puno želja, a kada me pitate za najveću to je kao da me pitate koje mi je najdraže dijete. Želje su te da nastavimo razvijati grad kako smo ga započeli, da projekte završimo, neke započnemo. Da završimo Tehnološki park, da započnemo rekonstrukciju plaže na Žnjanu, da započnemo nekoliko vrtića i škola, isto tako da započnemo Centar na Brdima, to su infrastrukturne želje", odgovorio je gradonačelnik.

"Ono što ja želim građanima Splita jest da grad nastavi živjeti i disati onako kako smo mi započeli i uvođenje reda je zaista važna stvar u gradu. Da se građani osjećaju ugodno i da im je sve bolje i bolje - i da su plaće sve bolje i bolje, da im je ekonomska situacija bolja. Sljedeća godina će sigurno biti bolja jer je proračun Split 100 milijuna eura veći nego ove godine", kazao je.

A najvažnije?

"Svakako, najvažnije je da Hajduk bude prvi", rekao je Puljak.

"Simboličkim paljenjem prve adventske svijeće, svijeće nade, svi se nadamo da ulazimo u jedno prekrasno vrijeme u godini. Grad Split grad je dobrih i veselih ljudi i ja svima njima želim puno nade, puno zdravlja i veselja, i da obiđu sve naše adventske lokacije - bit će za svakoga po nešto", rekla je direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić.

Poseban naglasak ove godine je stavljen na programe za djecu, a kulturni programi su uključili i Hrvatsko narodno kazalište s predstavom Orašar, Hrvatski dom s Novogodišnjim balom i Kazalište lutaka.

"Sve su to razlozi da pozovemo građane da se spuste u grad, da posjete Rivu koja se ponovno vratila u punom sjaju. A uz Rivu, Prokurativu, Zvončac, Mertojak i Kampus, imate puno razloga i da dođete u našu Žrnovnicu", kazala je.

"Uz dobru hranu i dobru kapljicu sigurna sam da će svi uživati, prvenstveno naši građani, a ako uživaju oni, uživat će i gosti koje očekujemo jer su brojni najavili svoje dolaske. Ono što je najvažnije, vraćamo se tradiciji. Trebamo njegovati našu tradiciju jer nama gosti ne dolaze da jedu i piju ono što jedu i piju u svojim zemljama, već da okuse naše bogatstvo i našu hranu i sada ćemo imati priliku pokazati ono najbolje od nas", poručila je.