SLIKARICA LJUBAVNIH PRIČA NA PLATNU Mlada Solinjanka najljepše trenutke na vjenčanjima slika akrilom i to uživo: “Kad sam vidjela sreću na licima mladenaca, znala sam da je to moj poziv”

Na našoj umjetničkoj sceni, Dražena Andrić je ime za koje će se tek čuti. Ova 26-godišnja slikarica iz Solina akrilom bilježi najljepše trenutke na vjenčanjima, a poželjet ćete je imati na radaru jer to radi uživo!

Naime, jedina je umjetnica koja probila svoju zonu komfora, svladala strah i ovaj trend iz Amerike donijela u Hrvatsku. Naime, nakon što zabilježi poseban trenutak, mladence nadodaje na sliku koja bude gotova do kraja večeri.

Upravo ovaj neobičan trend bio nam je povod za razgovor s mladom umjetnicom koja nam je opisala kako ljubav prenosi na platno, kako mladenci reagiraju na sliku, a dohvatili smo se i njezine osobne motivacije, te zašto smatra da radi ‘najljepši posao na svijetu’.

Kako i kada se probudila ljubav prema slikanju? Jeste li oduvijek znali da se time želite baviti, 'umjetnička duša' od rođenja?

- Sjećam se da sam jednom iz telefonskog imenika, dok su još uvijek bili aktualni, pokušala nacrtati sliku stare kamene kuće s cvijećem. Kućica mi je bila toliko lijepa i zanimljiva. Promatrala sam svaki detalj i odlučila sam je pokušati nacrtati na papiru. Tu sam, možda, osjetila neku povezanost s umjetnošću. Bila sam jako mala tako da se točno ne sjećam koliko sam imala godina imala, ali to je bio trenutak kada sam shvatila da volim crtati.

Ujedno, u osnovnoj školi smo dobili zadatak nacrtati stolicu po želji. Odnosno, kakvu ju mi vidimo. Ne sjećam se točno je li bio sedmi ili osmi razred, ali se sjećam da sam se toliko uživila u zadatak. Bili smo prepušteni sami sebi i potpuno slobodni napraviti nešto po vlastitom viđenju. Nacrtala sam stolicu u obliku orla raširenih krila. To je bio trenutak kada sam shvatila da to želim raditi. Stvarati nešto svoje. Stoga sam nakon osnovne škole upisala Umjetničku školu u Splitu koja mi je bila odličan temelj za akademiju.

Kako ste došli na ideju slikanja vjenčanja uživo?

- Ideja je došla sasvim spontano nakon što sam diplomirala. U Americi se pojavio trend slikanja vjenčanja uživo te sam gledajući videa umjetnika na Tik Toku, koji iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo, došla na ideju zašto ne bih donijela taj trend i u Hrvatsku.

Bilo me strah započeti. Kao na svakom početku, smatrala sam da nisam dovoljno spremna i da nisam dovoljno dobra. Međutim, odlučila sam prijeći svoju granicu komfora i evo sada radim najljepšu stvar na svijetu; slikam mladence na platnu uživo.

Znamo da je vani taj trend dosta popularan, no je li zaživio u Hrvatskoj ili je tek u nastanku?

- Nisam pronašla nikoga tko se time još bavi ili da se javno oglašava da to radi tako da je trend tek u nastanku, ali vjerujem da će se jako brzo proširiti i u nas.

„Slikanje traje sedam sati, zahtjevno je, ali…“

Možete li nam opisati proces slikanja vjenčanja uživo? Koliko je zahtjevno?

- Kod procesa slikanja, uvijek dođem prije gostiju i mladenaca, na mjesto gdje moram zabilježiti trenutak, te namjestim sav potreban materijal. Sliku već počinjem slikati tako da kad gosti počinju dolaziti već mogu polako prepoznavati što se zapravo događa i naravno pratiti tijek slikanja.

Nakon što posnimim trenutak mladenaca koji sam dogovorila s naručiteljima, mladence nadodajem na sliku i tako slika bude gotova do kraja večeri. Slikanje traje većinom 7h, nekada i duže, sve ovisi što slikam tako da zna biti jako zahtjevno. Slikam akrilom koji se brzo suši što mi olakšava malo brže slikanje, ali slikanje zna biti i jako stresno jer slika koju inače slikam tjednima mora biti gotova odmah istu večer.

Je li vam se ikada dogodilo da slika 'nije uspjela'? Kako prepoznate 'ključni moment'?

- Najvažnije je u ovom što radim uhvatiti pravi trenutak. Mislim da je to jedan od najvažnijih čimbenika slike. Svaka slika je posebna na svoj način kao i svaki par koji sam slikala. Stoga nastojim na svakom vjenčanju dati sve od sebe i prenijeti njihovu ljubav i energiju na platno tako da kad vide sliku mogu to i osjetiti.

Nikada neću zaboraviti kad mi je na jednom vjenčanju prišao mladenkin otac i sa suzama u očima rekao kako sam uhvatila njihovu ljubav. Mislim da nema ljepšeg od toga, stoga ne mogu reći da neka nije uspjela mogu samo reći da svaka ima svoju težinu.

„Sreća i emocije koju izazove slika je zaista neprocjenjivo“

Možete li nam ispričati neku zanimljivu anegdotu koja vam je ostala u sjećanju kada su mladenci ugledali svoju sliku?

- Svako slikanje je bilo posebno na svoj način i reakcije mladenaca uvijek budu pozitivne i prekrasne. Mladenke reagiraju uglavnom emotivno. Ostala mi je u sjećanju jedna reakcija s vjenčanja gdje su sestre odlučile pokloniti uživo slikanje mladoj kao iznenađenje.

Ona je čula za uživo slikanje preko TikToka i željela je to na svom vjenčanju. Kada je vidila sliku i mene, rasplakala se od sreće. Vidjeti tu sreću i koliko je emocije izazvala slika koju sam napravila je zaista neprocjenjivo.

GALERIJA Kliknite za pregled Dražena Andrić akrilom slika vjenčanja uživo na platnu Foto: Privatni album

Koliko dugo se bavite live slikanjem i koliki broj slika ste do sada odradili? Pretpostavljamo da ste uglavnom angažirani kao poklon mladencima?

- Svoje prvo live slikanje sam imala prije godinu dana, ali intenzivno slikam pola godine, točnije od četvrtog mjeseca. Do sada sam naslikala dvadesetak slika, a ta brojka sve više raste.

Većinom kumovi, prijatelji ili članovi uže obitelji odluče iznenaditi mladence, ali mladenci znaju i sami naručiti live slikanje kao uspomenu na vjenčanje.

Pravi trenutak – najvažniji faktor

Osim vjenčanja, slikate li i neke druge live događaje?

- Trenutno slikam samo vjenčanja, ali nastojim to proširiti i na druge usluge kao što su: izrada live zahvalnica za vjenčanja, rođendane, krštenja itd. Uskoro imam slikanje zahvalnica uživo na vjenčanju, što ću prvo uvesti u ponudu.

Koje su odlike dobre fotografije s kojima će mladenci biti zadovoljni?

- Smatram da je važno uhvatiti najljepši trenutak koji sam prethodno spomenula. To je zapravo najbitniji čimbenik kod svake slike. Važno je savjetovati se i s naručiteljem, npr. što im se najviše sviđa, koja scena bi im se najviše svidjela, boje itd. tako da budu što zadovoljniji sa slikom na kraju.

„Kada sam naslikala prvu sliku, shvatila sam da to želim raditi“

Pamtite li prvu svadbu na kojoj ste slikali i kako je to izgledalo?

- Svoje prvo slikanje neću nikada zaboraviti. U trenutku kad sam razmišljala započeti sa slikanjem uživo, vidjela sam oglas jedne cure u kojem je tražila nekoga tko bi to radio jer je htjela iznenaditi sestru i budućeg zeta za vjenčanje.

Odlučila sam se okušati u tome, prebroditi svoj strah i javila sam se curi. Cura mi je rekla da sam bila prva hrabra osoba koja joj je rekla da može. Ljudi s dugogodišnjim iskustvom slikanja nisu bili spremni na takvo nešto. Mogu reći da je to sigurno bio jedan od najstresnijih trenutaka u mom životu, ali nakon što sam naslikala prvu sliku shvatila sam da u tome uživam i da upravo to želim raditi.

Proširila se i izvan granica Lijepe naše

Gdje imate najviše posla - u Dalmaciji, na kontinentu ili izvan granica Lijepe naše? Kako klijenti dođu do vas, preko preporuke ili društvene mreže igraju tu veliku ulogu?

- Prvih par slika sam slikala samo po Splitu, a inače sam iz Solina. Međutim, od trenutka kada se pročulo za uživo slikanje počela sam dobivati upite iz cijele Hrvatske. Tako da sam slikala u Zagrebu, okolici Zagreba, Ludbregu, Zadru, Šibeniku, Makarskoj... Slikala sam i u BiH tako da slikam i van granica Hrvatske. Mogu reći da najviše upita imam iz Zagreba i Splita.

Ljudi se javljaju preko preporuke ili budu uzvanici na vjenčanju pa odmah traže kontakt broj. Međutim, najviše su saznali preko društvenih mreža. Većina upita dolazi preko Instagrama gdje se najviše oglašavam.

„Najviše me veseli kad mladenci ugledaju svoju sliku“

Što vas u tom iskustvu slikanja vjenčanja uživo najviše veseli?

- Ono najljepše kod slikanja vjenčanja uživo je trenutak kad mladenci ugledaju svoju sliku. Vjenčanja su sama po sebi uvijek posebna. Svako vjenčanje nosi svoju priču. Osjeti se dobra energija, ljubav... Svi su sretni. Kad sam prvi put naslikala sliku mladencima te kad sam vidjela toliko sreće na njihovim licima, radi slike koju sam ja naslikala, znala sam da je to jednostavno moj poziv i da nema većeg ponosa i ljubavi prema tome što radim. To je jednostavno trenutak gdje znam da sam napravila nešto posebno za njih, pa i za sebe.

Neopisiv je osjećaj zabilježiti nečiji poseban i tako važan trenutak koji će im ostati kao uspomena do kraja života. Isto tako me veseli što većina gostiju nisu nikad čuli i vidjeli ovo što ja radim tako da ostanu iznenađeni i pozitivno šokirani.

Općenito je ljudima zanimljivo pratiti proces slikanja jer se s time nisu susreli tako da od početka do kraja prate nastajanje slike. Najdraže mi je kad slika bude gotova pa se iznenade kako je to nastala cijela slika. Od skoro polupraznog platna na početku do gotove slike na kraju večeri.