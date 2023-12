SLIČICE PRIČAJU Slavko Blagojević (I.): Posljednjki romantičar na travnjacima - Finta blaga

Romantik, ratnik, žrtva sistema (barem kod sudaca), borac - sve je to barem za mene naš današnji junak. Popularni Blagi, dan danas je jedan od posljednjih romantičara na našim travnjacima, s 36 godina na leđima on dalje odrađuje "fine" radove na terenima, jer ipak mene je "kupio" s tim još davnih dana.

Svoju nogometnu karijeru započeo je u popularnoj "Vinkulji" - Cibaliji iz Vinkovaca, svoj prvi susret upisao je davne 2006. godine, u 4. kolu prvenstva gdje je Cibalia gostovala kod Osijeka. Trener Ivica Matković je tada gurnuo "u vatru" mladog Slavka Blagojevića u 62.minuti susreta umjesto Marija Andričevića, ali Blagi je već nakon dvadeset minuta provedenih na terenu zaradio svoj prvi "od mnogih" žutih kartona od strane sudca Marina Mlinara.

Blagojević je svoju iduću priliku čekao dvanaest prvenstvenih kola, gdje je Dinamo deklasirao Cibaliju rezultatom 4-0, ali svoje prvo "mjesto pod suncem" pronašao je u 25. kolu, protiv Zagreba na popularnoj "Kranjči" gdje je trener Mile Petković izveo idući sastav: Burcsa, Leutar, Radotić, Studenović, Medvid, Bilen, Bagarić, Blagojević, Pavličić, Kresinger i Kerić - susret je završio rezultatom 1-1.

Svoj zadnji nastup za Cibaliju upisao je u sezoni 2007./'08.godine, gdje je odigrao zadnjih deset minuta protiv Rijeke, nakon toga odlazi na posudbu u niželigaša Graničara iz Županje.

Povratnička sezona

U dvije godine provedene igrajući za Grafičar, u 3. HNL - Istok, Blagojević je završio prvi put s Grafičarom na drugom mjestu tablice, te iduću godinu na četvrtom mjestu.

Slavko je u 2010. godini pronašao novu sredinu, u NK Lučkome gdje je uz Jelića, Raka i društvo izborio igranje najelitnijeg Hrvatskog nogometa, ali sve uz sreću jer su imali isti broj bodova kao i prvoplasirana Gorica, koja nije imala potrebnu licencu za igranje.

Pov(RATNIČKA) sezona za Blagojevića započela je u 1. kolu prvenstva protiv Zadra gdje je trener Lučkog, Dražen Biškup izveo sljedeći sastav:

Kovačić, Buden, Mehmedagić, Žižić, Novak, Zl. Palčić, Blagojević, Rendulić, Šarić, Rak i Fuček. U 39. minuti susreta, sudac Tihomir Pejin pokazao je Blagojeviću prvi žuti karton u sezoni, zapravo u sezoni koja je rekorderska za našeg današnjeg junaka jer je tijekom sezone zaradio (13) žutih kartona u (25) odigranih susreta. Loša igra novopečenih prvoligaša dovela je novo trenersko ime , Željka Kopića koji je ostvario prvu momčadsku pobjedu u 9. kolu prvenstva protiv Karlovca minimalnim rezultatom 1-0.

Ipak, sada potrebno je barem "proći" sve do kraja sezone uz ovaj rekord kartona našeg Slavka: 5.kolo RNK Split - sudac Alen Gerek, 11. kolo Inter Zaprešić - sudac Ivan Bebek, 13. kolo Varaždin - sudac Mario Novak, 14. kolo Lokomotiva - sudac Fran Jović, 15. kolo Šibenik - sudac Igor Križarić, 17. kolo Rijeka - sudac Vlado Svilokos, 19. kolo Zagreb - sudac Marijo Strahonja, 22. kolo Cibalia - sudac Igor Franolić.

Do 22. kola prvenstva, Slavko Blagojević je imao devet žutih kartona, ali u 23. kolu u domaćem susretu protiv Slaven Belupa - odigranom 24.3.2012. godine, udarcem iz daljine u 13. minuti susreta, na asistenciju Olivera Petraka, Blagojević postiže svoj prvi HNL pogodak vrataru Tomislavu Pelinu, no da nakon toga sudac Damir Batinić pokazuje mu deseti žuti karton u sezoni.

Nakon toga suci: Gerek, Svilokos i Batinić, pokazali su Blagojeviću zadnja tri žuta kartona. Na utakmicama protiv: Karlovca, Osijeka i Hajduka, Slavko je svoju zadnju utakmicu za Lučko odigrao protiv Šibenika, dok je njegova momčad završila na 13. mjestu i tako se vratila u niži rang HNL nogometa.

Lučko je možda otišlo na put prema dole, ali Blagojević je ostao "gore" - gdje je pronašao novi dom u Istri.

U sezoni 2012./'13.godine, za Istru odigrao je 29 susreta, od čega je bio 25 u početnom sastavu.

Debi protiv Hajduka

Svoj debi za Istru ostvario je u 1. kolu prvenstva (22.7.2012. godine) pod trenerskom palicom Igora Pamića u domaćem susretu protiv Hajduka iz Splita.

Popularni stručnjak "Paminho" izveo je sljedeći sastav: Prskalo, Milić, Stranatić, Čagalj, Sušić, Blagojević, Jerković, Prgomet, Roce, Prelec i Križman. Sljedeći susret Hajduka i Istre otišao je korist Puležana, gdje je Goran Roce svojim pogotkom donio pobjedu "žuto-zelenima".

Nakon prvih petnaest odigranih prvenstvenih kola, Istra se nalazila na osmom mjestu tablice, s osvojenih (19) bodova.

U 18. kolu prvenstva, na stadionu Aldo Drosina - domaća Istra ugostila je NK Zadar. Već u prvoj minuti susreta, sudac Ante Vučemilović pokazao je na kazneni udarac, kojeg je Stipe Bačelić-Grgić realizirao za vodstvo domaćina, ali nama je zanimljivo ovo sljedeće.

Do kraja prvog poluvremena sudac je pokazao sedam kartona, od čega je našem današnjem junaku pokazao prvi crveni karton u njegovoj nogometnoj karijeri, i to u rasponu od 34.minute do kraja poluvremena - kada je Blagojević zaradio svoj drugi žuti karton. Susret je završio rezultatom od 1-1.

Do kraja prvenstva, Istra je pobijedila još jedanput Hajduka rezultatom od 1-2, protiv Dinama su igrali "nulu" , te Osijeku su spremili četiri komada u mrežu. Prvenstvo su završili na šestom mjestu tablice, s osvojenih (44) boda, dok u kupu Hrvatske zaustavljeni su u osmini finala gdje su "pali" u produžetku protiv Osijeka.

Iduću sezonu Blagojević, koji je zadužen bio za "grube radove" na terenu, pokazao se kao gol mašina. Svojim pogotcima za Istru pronašao se u top deset topnika lige, ali također ni kartona nije manjkalo...

