SLIČICE PRIČAJU Nikola Žižić: Stoper odličnog skoka i snažnog udarca čiji je dolazak u Hajduk - stopiran

Naš današnji junak je ostavio svoj trag na travnjacima HNL lige, a kroz svoju nogometnu karijeru prošao je kroz Sloveniju, Tursku i Grčku. Imena protiv kojih se Nikola Žižić borio vani nisu neka "mala", također bez izuzetka na naše igrače protiv kojih je igrao u HNL prvenstvu. Nikola je bio fizički jak igrač; odličan skok i snažan udarac krasili su ovog stopera.

Ovo je njegova nogometna priča puna zanimljivih imena. Kroz nogometne terene ili u ovom slučaju “pašnjake” Lijepe naše, Nikola je svoju nogometnu karijeru započeo u NK Solinu, gdje se pokušao probiti kroz niželigaški nogomet.

Iz Solina i Konavala - u Sloveniju

Nakon odigrane epizode u Solinu, svoju nogometnu priču nastavio je u Konavljaninu iz Čilipa, gdje je u dvije sezone ostvario osmo i petnaesto mjesto tablice naše treće lige. Za Konavljanin je odigrao preko 60 susreta i pritom postigao je tri pogotka, ali ipak dobio je jednu ponudu s juga Slovenije.

Črnomelj, Slovenija - bio je njegov skori novi dom. Naime, slovenski drugoligaš Bela Krajina doveo je ovog visokog stopera. Svoj debitantski nastup za Belu Krajinu upisao je u 1. kolu prvenstva, odigranom 8.8.2010. godine na gostovanju kod NK Šenčura - gdje su nogometaši Bele Krajine izašli u idućem sastavu: Pasagić, Svilar, Vrscaj, Žižić, Celcer, Musić, Dezmar, Dervišević, Avdić, Vidović i Martinović.

Susret je završio rezultatom od 3-0, u korist domaće momčadi, ali već u idućem kolu ovo naše pojačanje upisuje svoju prvu sačuvanu mrežu i naravno izravan crveni karton od strane suca Dragoslava Perića u pobjedi od 1-0 protiv NK Šmartnog. Sljedeće kolo je propustio zbog suspenzije dok je njegova momčad igrala "nulu" protiv Mure, i onda je svoje iskupljenje ostvario u 4. kolu prvenstva, gdje je na susretu protiv Dravinje postigao svoj prvi pogodak, u 36. minuti susreta za vodstvo od 1-0. Nakon toga momčad Bele Krajine, uz našeg junaka, bilježi jako dobre igre: četiri sačuvane mreže zabilježio je Žižić, momčadi poput Aluminija nisu ih mogli pobijediti, slavili su protiv Mure visokim rezultatom od 4-1, onaj poraz od Šenčura "naplatili" su visokom pobjedom od 6-1.

Žižić je također došao do svog drugog prvenstvenog pogotka i to u 16. kolu prvenstva gdje je zabio pogodak protiv Krškog u 81. minuti susreta, dok je utakmica završila rezultatom 3-3, uz povratak i hvatanje rezultata njegove momčadi.

U drugom dijelu prvenstva - potpuni kolaps momčadi, razlog je bila loša vizija uprave, tako da je prvenstvo s drugog mjesta završio na konačnom sedmom mjestu tablice. Nikola je odigrao dvadeset sedam prvenstvenih susreta za momčad NK Bele Krajine, dok je svoj finalni susret odigrao na gostovanju kod Krškog (28.5.2011.godine) u 27. kolu prvenstva. Ubrzo nakon toga pronašao je on i svoje mjesto "pod HNL suncem".

Lučko - povratak u HNL

Kovačić, Buden, Mehmedagić, Novak, Žižić, Palčić, Rendulić, Blagojević, Šarić, Rak, Fuček - istrčali su za momčad Lučkog u 1. kolu prvenstva sezone 2011./'12.godine, pod trenerskom palicom Dražena Biškupa. Susret je završio rezultatom 1-1, dok je naš današnji junak upisao svoj debitantski meč u našem prvenstvu. Novi prvoligaši, momčad NK Lučkog imala je velike borbe u samom početku prvenstva, prvi osvojeni bod ostvarili su tek u 8. kolu prvenstva protiv Slaven Belupa (1-1), dok su prvu pobjedu upisali protiv Karlovca (1-0) dva kola nakon. Promjena se dogodila na mjestu trenera, Biškup je bio "bivši", dok pred novim trenerom Kopićem stavljen je "teret" spašavanja.

Svakako, Kopić je podigao "mrtvilo" iz momčad Lučkog, što je de facto pokazao kroz nizom dobrih utakmica gdje su ostvarili pobjede, ali i uzimanje bodova protiv velikih momčadi prvenstva.

Polusezona za Lučko, rezultirala je 13. mjestom na tablici, dok je Žižić zabilježio do tad tri sačuvane mreže i tri žuta kartona. Zanimljivo ili čak tužno je da se ova momčad, jako kasno probudila iz zimskog sna, tako odlazimo do 27. kola prvenstva odigranom krajem mjeseca travnja, u Splitu - gdje je Hajduk čekao momčad Lučkog. Gosti su došli do vodstva preko Šarića, Hajduk se vratio na rezultat 1-1, ali Oliver Petrak zabija za konačnih 1-2 i jako bitne bodove za njegovu momčad, također sudac Damir Batinić je na ovom susretu pokazao Nikoli njegov sedmi žuti karton u prvenstvu. Do kraja prvenstva, nakon pobjede nad Hajdukom Lučko je slavilo protiv Varaždina, uzelo bod protiv Šibenika, ali nedovoljno za opstanak u najboljem društvu našeg nogometa.

Turski Antalyaspor

"Žiža" je ubrzo dobio poziv za Tursku prvu ligu, točnije momčad Antalyaspora.

Prvo kolo Turskog prvenstva, sezone 2012./'13.godine - odigralo se (20. kolovoza 2012.) gdje je momčad našeg junaka gostovala kod Ankare. Trener Antalyaspora, Mehmet Ozdilek izveo je sljedeći sastav: N'Djock, Minev, Baris, Žižić, Tandogan, Inceman, Dagasan, Bassan, Tita, Promise i Diarra - "pali" su od strane Ermina Zeca, koji je za svoju momčad Ankare na tom susretu postigao dva pogotka, čime je njegova momčad slavila ukupnim rezultatom 3-1.

Žižićev idući "posao" opet nije dobro prošao, jer je dolazio jedan od velikana s igračima poput : Yilmaz, Riera, Muslera, Eboue, Balta, Melo, Amrabat, Bulut - naravno radi se o momčadi Galatasaraya, koja je sredinom rujna slavila visokim rezultatom 0-4.

Nikola je ipak dočekao svoju prvu pobjedu i sačuvanu mrežu u 6. kolu prvenstva, gdje su slavili kod kuće s 4-0 protiv Elazigspora, ali tri kola nakon ove velike pobjede čekalo ga je gostovanje kod Fenerbahçea, koji je također imao jaka imena u: Kuytu, Sowu, Krasiću, Sentürku, Sahinu. Njegova momčad Antalyaspora slavila je na gostovanju kod Fenerbahçea rezultatom od 1-3, Nikola je nakon toga još upisao tri prvenstvena susreta, uz to odigrao je pet susreta u kupu gdje je postigao dva pogotka, ali opet znate "onu" kad si ti dole stranac. Momčad Antalyaspora završila je na 7. mjestu prvenstva, dok Žižić ostaje u Turskoj u borbi za veću minutažu, ali pratila ga je jedna "nesreća" o kojoj se tek jako kasno saznalo...

Svoj novi angažman pronašao je u turskom drugoligašu, Fethiyesporu s par svojih bivših suigrača iz Antalyaspora, jer znate kako to ide - svi veliki klubovi šalju mlađe na jedno iskustvo sezone "kaljenja" dok stranci (u ovom slučaju naš junak) daju sve od sebe da ostanu u tom klubu, ali...

Uvijek ima taj "ali" - tako i u ovom slučaju, Žižić je došao tek na polusezoni gdje je debitirao u 20. kolu prvenstva u pobjedi protiv 1461 Trabzona, trenersko ime bilo je dobro poznato u Enginu Ipekogluu koji je izveo sastav: N'Djock, Parlak, Dincer, Žižić, Ates, Karisik, Okan, Aras, Krasniqi, Ozturk i Akcakin.

Priča momčadi Fethia, ostaje prije i poslije - mada je Žižić u svojih šesnaest odigranih susreta upisao sedam pobjeda (više pobjeda nego što su imali u prvom djelu prvenstva) uz to nadodat par neodlučenih susreta - sudbina je ipak htjela drugačije jer sve je ipak bilo u rukama jednog od gore navedenih, kojem se kasnije tek pokazalo da je namještao susrete. Tako, dragi moji, pogledajte samo autogolove i golove vratara Sammyja N'Djocka - koji je svoju nogometnu karijeru iskoristio tako da "zaradi" na neki drugi način i time obilježi drugima sudbinu.

Opet u Sloveniju

Slijedio je povratak u Sloveniju, točnije u momčad NK Krke - gdje ga je čekalo jedno dobro poznato ime, ali također među samim protivnicima poput: Kresingera, Datkovića, Majcena, Tavaresa, Zahovića, Jerteca, Bohara i sl.

Za momčad Krke debitirao je u 4. kolu prvenstva protiv Zavrča, gdje su na domaćem terenu poraženi rezultatom 2-3. Krka je vodila jaku borbu za opstanak, ali imali su recept kako slaviti protiv vodećih u prvenstvu, čak dva puta su slavili protiv Olimpije koja ih nije pobijedila tu godinu u prvenstvu, također uzimanje bodova Mariboru na gostovanju, slavlje kod kuće protiv Domžala - dovodi nas do zadnjeg kola prvenstva, točnije u Radomlje. Susret odigran (30.5.2015. godine) ostaje upisan kao jedini pogodak Nikole Žižića za momčad Nk Krke, pogodak je postigao u 29. minuti susreta za konačni rezultat 0-1. Odigrao je 28 susreta, u kojoj je bio standardni prvotimac, ali na kraju sezone dobio je poziv za povratak, gdje je postavio svoj rekord karijere.

Rekord karijere u Istri

Iz Slovenije, Žižić se spustio do Istre - gdje je pronašao svoj novi dom, točnije novu priliku u našem prvenstvu. Za Istru je u sezoni 2015./16.godine, odigrao trideset susreta, gdje je u svakoj bio u početnom sastavu, također je postigao i dva pogotka, ali uz to sve upisao je rekord karijere. Momčad iz Pule vodio je trener Igor Pamić koji je u 1. kolu prvenstva (11.7.2015.) izveo sljedeći sastav: Brkić, Heister, Ojdanić, Žižić, Repić, Vukman, Matoš, Tomić, Franjić i Nikolić.

Istra je slavila rezultatom 3-1, protiv momčadi iz Koprivnice, dok je Žižić ostvario svoju povratničku pobjedu. Iduće kolo momčad Istre je nastradala velikim porazom od Lokomotive, koja je slavila velikim rezultatom 6-1, veći problem je dolazio u Pulu - momčad Hajduka koja je gostovala na legendarnoj "kutiji" u Puli. Ostaje puno pitanja ili faktora, što pokazuje trener Pamić, nakon velikog poraza njegova dobro posložena momčad, "satrala" je goste iz Splita visokim rezultatom 4-1. Nakon velike pobjede nad Hajdukom, Žižić je upisao i svoju prvu sačuvanu mrežu u susretu protiv Inter Zaprešića, ali i svoj prvi pogodak na gostovanju kod Zagreba, gdje je postigao pogodak desnom nogom na asistenciju Nikolića, dok je susret završio rezultatom 1-1. Dobro posložena Istra, uzima bod i momčadi Dinama, no njihovi rivali u derbi susretu Učke slave minimalnim rezultatom 0-1, nakon toga još jedna sačuvana mreža protiv Slaven Belupa i onda u 12. kolu prvenstva kod kuće Žižić postiže svoj drugi pogodak u 42. minuti susreta za 1-1 protiv Lokomotive.

Također je imao čast da bude kapetan momčadi pred sami kraj prvenstva.

Istrin pozitivan juriš nije trajao koliko je trebao, promjene trenera odradile su svoje, prvo je Pamića zamijenio Rubčić, njega Panadić - što je rezultiralo Istrin niz od 23 utakmice bez pobjede. U tom negativnom nizu, naš današnji junak upisao je četiri sačuvane mreže proti Zagreba, dva puta protiv Osijeka i protiv RNK Splita.

Završili su na 9. mjestu prvenstva, te su tim morali igrati play-off protiv momčadi Šibenika - koju su prošli lutrijom kaznenih udaraca.

Sada ipak ide onaj gore spomenuti rekord, ne to nije bio ovaj rekord bez pobjede - već u knjižici kod sudaca.

Vraćamo se na sami početak prvenstva, lista kartona kod Žižićevih "prijatelja" sudaca ide ovako:

- 1.kolo Slaven Belupo Ante Vučemilović 16. minuta (zadržavao vrijeme)

- 3.kolo Hajduk Split Fran Jović 38. minuta (prigovor)

- 9.kolo Rijeka Fran Jović 10. minuta (prekršaj)

- 11.kolo Lokomotiva Tihomir Pejin 62. minuta (prekršaj)

- 13.kolo Osijek Željko Frković 57. minuta (igranje rukom)

- 14.kolo Inter Zaprešić Tihomir Pejin 35. minuta (prekršaj)

- 20.kolo Lokomotiva Jurica Mihalj 76. minuta (prigovor)

- 26.kolo RNK Split Damir Batinić 6. minuta (prekršaj)

- 27.kolo Rijeka Ante Vučemilović 25. minuta (prekršaj)

- 31.kolo Osijek Fran Jović 23. minuta (prekršaj)

- 33.kolo Zagreb Duje Strukan 24. minuta (prigovor)

- 35.kolo RNK Split Marko Matoč 88. minuta (neposluh)

Nakon što se Istra "spasila" protiv Šibenika, rijetko tko je očekivao da će ova momčad imati veliki skok, no dolaskom trenera Gorana Tomića momčad Istre je upravo baš to napravila. Žižić je odigrao 29 prvenstvenih utakmica u sezoni 2016./'17.godine - dok Istra je imala jedan veliki niz dobre igre što je rezultiralo krajnjim šestim mjestom na tablici, uz to upisao je 11 sačuvanih mreža protiv: Slaven Belupa 0-0, RNK Splita 0-3, Hajduk Split 0-0, RNK Split 1-0, Lokomotiva 1-0, Slaven Belupo 0-0, Cibalia 0-2, RNK Split 0-1, Inter Zaprešić 1-0, RNK Split 1-0 i Inter Zaprešić 0-3.

Svoju zadnju utakmicu za Istru odigrao je u 36. kolu prvenstva (27.5.2017.) na gostovanju kod Inter Zaprešića, trener Darko Raić Sudar izveo je sljedeći sastav: Ćorić, Kitanovski, Gojković, Žižić, Gržan, Puclin, Paracki, Solomon, Prelec, Burić i Roce.

Grčka avantura

Oprostio se pobjedom, te je nakon Istre krenuo u grčku avanturu.

Dobar doček - "pakao u Solunu" dočekao je Nikolu Žižića na njegovom debiju za Ael u prvenstvu Grčke.

Trener Aela, Andre Paus izveo je sljedeći sastav: Bozović, Wallace, Farkas, Žižić, Remtzas, Andoni, Andreopoulos, Leozinho, Koutsianikoulis, Deletić, Perrone - "pali" su kod prejakog Olympiakosa u otvorenju prvenstva rezultatom 4-1. Par kola nakon novi trener je došao kod Žižića - Jacky Mathijssen, već u šestom kolu "opet" novi trener Ilias Fyntanis - što je značilo jedino da uprava kluba se koristila onom starom: "tko pije, a tko plaća".

Jedan čovjek, točnije jedno od romantičnih imena naše lige - nosio je momčad Aela u pobjede, on je bio Sandi Križman. Križman je većinu susreta rješavao spektakularnim pogotcima, dok je Žižić u 24 nastupa zabilježio 11 sačuvanih mreža. Prvenstvo su završili na devetom mjestu tablice, dok u kupu je ostala jedna jako zanimljiva priča.

Ael je svoje mjesto u grupnoj fazi grčkog Kupa započeo porazom u prvom kolu, nakon toga pobijedili su Panachaiki rezultatom 3-0, i onda u zadnjem trećem kolu odigrana "nula" dovoljna je bila za prolazak dalje.

U osmini finala pobjedom 3-0 slavili su protiv momčadi Xantia, koja je također imala šansu u uzvratu koju nije uspjela iskoristit jer su zamalo vratili veliku prednost 0-3, dok je Ael porazom od 2-0 prošao dalje.

Pas Giannina je bila sljedeći protivnik kojeg su u dva susreta prošli kroz produžetke, i onda došli su pred jednu od najjačih momčadi prvenstva i njihovog napadača - radi se o Marku Livaji koji je predvodio momčad AEK-a.

Ael je u prvom susretu slavio protiv AEK-a, rezultatom 2-1, pogodak u zadnjoj minuti susreta i za apsolutni kaos na terenu priredio je Križman, Žižiću će ipak ostati što je u susretima protiv AEK-a, igrao razbijene glave - točnije pod povezima.

Uzvrat kod AEK-a, za samo finale kupa pao je u zadnjoj minuti susreta, gdje je igrač Lazaros postigao takav maestralan pogodak kojeg vam ostavljam da sami ga pogledate. Ostao je žal za trofejem, naravno u prvoj sezoni kojoj je došao u Grčku.

Žižiću je odgovaralo igrati kup utakmice, jer je na njima postigao pogotke, postao je i kapetan momčadi - u svoje četiri godine provedene u Grčkoj, zaključio je svoju nogometnu karijeru. Opet ostaje barem za nas par pitanja ?

Da je imao poštenog vratara u Turskoj (slučaj N'Djock) i naravno njegov stopirani dolazak u Hajduk (slučaj Tudor).

Imamo novost od ovog nastavka, pogledate Žižićevih najboljih jedanaest suigrača i isto toliko protivnika.

