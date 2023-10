SLIČICE PRIČAJU Igor Musa (2. dio): U Hajduku je postigao ono što mu je oduzeto igrajući za Rijeku

Nakon fenomenalne suzama okupane sezone Igor Musa pronalazi novi klub u Splitu. Hajduk je doveo tada jednog od najboljeg igrača Rijeke. Musa je u Hajduku postigao ono što mu je oduzeto igrajući za Rijeku, naslov prvaka Hrvatske isto tako donio je pogodak vrijedan osvojenog kupa Hrvatske u utakmici protiv Zagreba.

Prvenstvena sezona 1999./00. godine - za Igora Musu kao igrača Hajduka imala je sve - od tuge, drame i sreće.

Musa uz vratara Stipu Pletikosu tu je sezonu zabilježio (30) odigranih susreta što je bilo najviše, dok je svoj debi ostvario na gostovanju kod Varteksa u porazu od 3-2 ulaskom u igru umjesto Hrvoja Vukovića u 52. minuti susreta. Kod trenera Ivana Katalinića pronašao se u prvi put u početnom sastavu u 2. kolu prvenstva, gdje je Hajduk na Poljudu slavio protiv Šibenika rezultatom 3-1. Musa je odlično otvorio susret postigavši pogodak u 28. minuti, zabivši vrataru Zoranu Slavici.

Dok Hajduk je izašao u sljedećem sastavu: Pletikosa, Jazić, Lalić, Matić, Sablić, Bulat, Baturina, Pralija, Skoko, Musa i Vučko. Na svoj idući pogodak nije dugo čekao već je u idućem trećem kolu po povratku protiv bivšeg kluba Rijeke zabio na gostovanju za konačnih 1-1, svom bivšem suigraču Tafri. Bugarski Levski zaustavio je Hajdukov pohod na kup UEFA, te je sljedila promjena trenera na Poljudu.

Vinkovci 16.10.1999 godine - tadašnja moćna "Ciba" čekala je favorizirani Hajduk, i u tom 10.kolu prvenstva Musa je postigao pogodak za vodstvo u 24. minuti susreta vrataru Mariću, ali domaćini su utakmicu završili rezultatom 2-2.

Hajduk koji u prvenstvu nije znao za poraz otišao je na gostovanje protiv Zagreba u 17.kolu, tamo još jedna vrhunska nogometna predstava u režiji našeg današnjeg junaka koji postiže pogodak za konačnih 0-3 vrataru Mihačiću. Istu sudbinu iduće kolo imao je i vratar Slaven Belupa - Dragan Stojkić kojem je Musa zabio za Hajdukovu pobjedu od minimalnih 1-0. Tada Hajduk je imao bodovnu prednost nad Dinamom od (+4) - te od pobjede protiv Belupa do 25.kola prvenstva gdje također Musa zabija (u visokoj pobjedi

nad Vukovarom 4-0) momčad Hajduka ispustila je prvenstvo te sezonu završila na drugom mjestu tablice.

Za svoj prvi nogometni trofej koji je osvojio naš današnji junak - zaslužno je mjesto u Popovači gdje je Hajduk slavio u 16/finala protiv Moslavca rezultatom od 0-8, na tom susretu Musa je započeo svoj put do trofeja (igrajući u svakoj kup utakmici te sezone) i pritom se upisao u listu strijelaca.

Hajdukov sljedeći protivnik bio je Šibenik kojeg su prošli rezultatom od 3-1, te u 1/4 finalu na Poljudu su slavili 2-1 protiv Slaven Belupa, dok u uzvratu u Koprivnici bilo je 0-0 dovoljno za prolazak.

Sada dolazimo do 1/2 finala, gdje Hajdukov protivnik Zagreb već u drugoj minuti ima igrača više, zbog neiskustva mladog Ratkovića. Nino Bule je doveo goste u vodstvo, ali Hajduk se vratio golovima Mate Bilića i Igora Muse. U uzvratnom susretu koji se odigrao u Zagrebu, rezultat je ipak išao u korist Hajduka (2-2).

Finale protiv najvećeg rivala Dinama, u prvoj utakmici finala Hajduk je slavio rezultatom od 2-0, dok Dinamo je pobijedio u uzvratnom susretu s minimalnih 1-0 što je donijelo slavlje u momčadi Hajduka i naslov pobjednika kupa Hrvatske.

Sezona je 2000/01 godine - ostajemo u kupu Hrvatske, repriza finala gdje je ovaj put Rabuzinovo sunce otišlo u ruke Dinama. Hajduk je loše prošao protiv Dunaferra, dok u prvenstvu nakon jedanaest odigranih kola tablica je glasila ovako :

1. Osijek 26

2. Dinamo 24

3. Zagreb 23

4.Hajduk 18

Stadion uz Savu - Slavonski Brod, već davno kultna Marsonia čekala je protivnika iz Splita koji je slavio visokim rezultatom od 0-5, dok je Musa svoj prvi prvenstveni pogodak postigao baš ovdje u 12.kolu prvenstva.

Do svog idućeg pogotka čekao je skoro mjesec dana kada je na Poljudu, Hajduk slavio rezultatom od 3-1 protiv Čakovca, tu je Musa zabio za vodstvo vrataru Ilici Periću.

Samim krajem regularnog dijela prvenstva u Šibeniku, Hajduk je slavio rezultatom od 0-3, dok je Musa zabio pogodak za 0-2 sedam minuta prije kraja vrataru Tihomiru Bulatu.

Prvenstveni zaostatak koji su hvatali u zaboravljenoj (ligi za prvaka) bio je sljedeći: prvoplasirani Dinamo imao je (+5), dok Osijek je imao (+3) nad Hajdukom.

Travanj 2001. godine i legendarna utakmica na Poljudu između Hajduka i Dinama, utakmica zvana "Bubalo" otišla je u korist domaćina iz Splita, ipak Musa zabija u sedamdesetoj minuti pogodak za 3-1 vrataru Dinama Tomislavu Butini.

S ovom pobjedom Hajduk je došao na bod minusa iza Dinama, koji je već kiksao protiv Varteksa.

Od 27.kola prvenstva Hajduk zauzima prvo mjesto tablice jer Dinamo "opet" kiksaju ovaj put protiv Slaven Belupa, ali "opet" kiks protiv Varteksa od 3-1, ali Dinamo slavi protiv Hajduka u Zagrebu pogotkom Cvitanovića...

No, titula prvaka države odlazi u Split...

U svojoj zadnjoj sezoni za Hajduk odigranoj 2001/02 godine, Igor Musa otvarao je seriju kaznenih udaraca protiv Ferencvaroša kojeg je Hajduk savladao, nakon toga ispadaju od Mallorce 2-1, te u kupu UEFA od Wisle Krakow 3-2.

Hajduk je u kupu došao do 1/4 finala gdje ih je izbacio Varteks, dok prvenstvo završavaju na drugom mjestu tablice.

Musin zadnji pogodak zapravo dogodio se na samom početku prvenstva, u 2.kolu odigranom u Zadru zabio je u velikoj pobjedi nad Rijekom 4-1. Svoju zadnju utakmicu za Hajduk odigrao je na gostovanju kod Čakoveca, gdje je ušao u igru u 36.minuti susreta umjesto Sablića, te je zaradio i žuti karton od strane sudca Hrvoja Kurtovića.

Albertini, Luis Garcia i mladi Torres - predstavljali su protivnike novoj momčadi Igora Muse, ekipi Xereza koju je vodio tada Bernd Schuster.

Iako momčad Atletica je slavila u oba susreta rezultatima (0-1, 3-0) - ostaje opet "nešto" od protivnika za našeg današnjeg junaka.

Momčad koju je vodio popularni "Plavi Anđeo" - ostvarila je šesto mjesto u prvenstvu, dok Igor Musa od velikih 42. kola odigrao je samo 16 utakmica, od čega je bio deset puta u početnom sastavu.

No, sada idemo kroz taj dio prvenstva, gdje Musa već u 1.kolu odigranom na gostovanju kod Elchea ulazi u igru devet minuta prije kraja susreta umjesto Zaratea, svakako osigurao je svoju prvu pobjedu u drugoj ligi. Iduće kolo odigrano kod kuće protiv Las Palmasa (2-2), Musa je opet ušao s klupe - no ovaj put s većom minutažom, što nas dovodi do njegovog prvog starta u momčadi.

U 3.kolu prvenstva odigranom (22.09.2002 godine) - momčad Xereza izašla je u idućem sastavu : Mora, Antonio, Autet, Jesule, Moreno, Pendin, Canizares, Musa, Zarate, Pineda i Deus - dok za minimalno poraženi Gijón igrao je

David Villa. Pozitivan niz našeg junaka nastavio se i protiv momčadi Leganesa, koju je momčad Xereza pobijedila rezultatom od (1-2), dok za protivnike bilo je poznato ime Unai Emeryja. Pobjeda se slavila i protiv Albacetea, dok prvi poraz nanio mu je jedan bivši hajdukovac - Jurica Vučko s momčadi Salamance (gdje je također među vratnicama bio Stelea).

Ostali rezultati momčadi Xereza, dok je Musa imao minutažu i nastupe bili su:

- 9.kolo Xerez - Levante 2-1

- 12.kolo Ferrol - Xerez 2-1

- 13.kolo Xerez - Compostela 0-1

- 24.kolo Gijón - Xerez 1-1

- 26.kolo Albacete - Xerez 0-0

- 27.kolo Xerez- Ejido 2-1

- 28.kolo Salamanca - Xerez 1-1

- 35.kolo Xerez - Oviedo 4-1

- 37.kolo Xerez - Zaragoza 1-3

- 40.kolo Terrassa - Xerez 2-0

Ukupno : Sedam pobjeda, četiri remija i pet poraza...

Nastavlja se...

Do idućeg čitanja, za kraj bih citirao Vedrana Očašića: "Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, posebice maloj djeci".

Za neke moje starije priče vi koji ste voljni pogledati zapratite nas na Instagramu.