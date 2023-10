SLIČICE PRIČAJU (2. dio) Pippo Inzaghi: Ono što je postigao do 24. godine čini ga posebnim

Nakon suza "Pippa" u njegovoj Piacenzi, do prelaska u velikog giganta Parmu njegova karijera doživjela je veliki uspjeh.

Ono što je Inzaghi postigao sa svoje 24 godine, ostavlja veliki trag u njegovoj karijeri - zapravo to je bila najbolja sezona nogometa za našeg današnjeg junaka. Osvojio je nagradu prvenstva Seria A za najboljeg mladog igrača godine, uz to ostvario je veliki broj zabijenih pogodaka, što je rezultiralo nagradom Capocannoniere - najbolji strijelac prvenstva, gdje je naš junak zabijao na sve strane, što je konačno rezultiralo transferom u Juventus. Idemo u tu čarobnu sezonu prvenstva 1996./1997. godine, gdje je "Pippo" našao novi dom u momčadi Atalante - i da zanimljivo je za našeg junaka "taj" veliki skok naprijed, gdje je od prošle sezone postigao samo dva pogotka - pa sve do broja 24.

Ovo je drugi dio priče o velikom "kralju offsidea", Superpippu Inzaghiju...

Talijansko prvenstvo Seria A rezultiralo je i zapravo glasilo kao "nogometni NBA" - svaka momčad prvenstva imala je barem jednog velikog ili više danas romantičnih imena. Taj stari "calcio" je toliko bio pretrpan velikim majstorima ovog nama najdražeg sporta, da je zapravo građen krajem osamdesetih godina.

Danas se vraćamo na stadion Sant' Ellia gdje je u 1.kolu prvenstva pred nekih 15.000 gledatelja Cagliari ugostio momčad Atalante, trener gostiju Emiliano Mondonico izveo je sljedeći sastav: Micillo, Herrera, Carrera, Mirković, Sottil, Rossini, Bonacina, Fortunato, Gallo, Lentini i Inzaghi. Ipak, debi utakmica za našeg junaka nije otišla na njegovu stranu. jer je momčad Cagliarija slavila rezultatom od 2-0.

Prvi seniorski pogodak iz kaznenog udarca

U drugom kolu na domaćem stadionu Azzurri d' Italia - gostovala je momčad Fiorentine. Viole s dobro poznatim trenerom Ranierijem vratile su se u igru dva puta preko Rui Coste i Gabriela Batistute, dok za Atalantu dva pogotka postiže upravo Inzaghi. Svoj prvi sezonski pogodak postigao je iz kaznenog udarca, dok je svoj drugi pogodak u mreži Tolda pao za vodstvo od 2-1. Momčad Vicenze napravila je veliki rezultatski preokret protiv Atalante u 3. kolu, koja je do vodstva došla pred kraj prvog poluvremena pogotkom Inzaghija iz kaznenog udarca, dok je konačni rezultat bio 4-1.

Nakon gostujućeg poraza Atalanta je kod kuće čekala momčad Intera i njihova tadašnja velika imena poput: Pagliuca, Zanetti, Djorkaeff, Ince, Winter i Zamorano. Njihovo vodstvo "palo" je dvije minute pred kraj susreta, kada treću utakmicu za redom Inzaghi zabija za konačnih 1-1. Miki Rapaić i njegova Perugia ipak su bili prejaki za momčad Atalante u 5.kolu prvenstva, ali Inzaghi nije prestao zabijati i tako vezao svoju četvrtu utakmicu sa zabijenim pogotkom i petim zgoditkom u prvenstvu. Došla je polovica listopada, momčad iz Bergama još nema pobjedu u prvenstvu, tako je moćna Sampdoria predvođena Mihajlovićem, Juanom Vernom i Mancinijem slavila rezultatom od 2-0.

Pavel Nedved, Beppe Signori, Alessandro Nesta su neka od imena "plavih" iz Rima, koja su s velikim trenerom Zemanom gostovala u Bergamu. Atalanta je vrlo rano već došla u vodstvo, te je imala kazneni udarac u dvadesetoj minuti susreta, izvođač je bio Inzaghi koji ovaj put nije uspio postići pogodak, ali donio je novo vodstvo od 2-0 u 48.minuti susreta, te je s tim pogotkom napokon u 7.kolu prvenstva donio Atalanti prvu pobjedu.

*Zanimljivost: Inzaghi od moguća 34 kola prvenstva odigrao 33 susreta.

Nakon prve ostvarene pobjede, momčad Atalante gostovala je kod pakleno dobrog A.C. Milana, koji je u svojoj momčadi imao imena poput: Panuccija, Maldinija, Weaha, Zvonimira Bobana, Davidsa, Roberta Baggia i dr.

Iznenađujuće ranim pogotkom ta tvrda momčad Milana je pukla pogotkom Inzaghija, kojem je ovo bio sedmi prvenstveni pogodak, ali opet ima nešto još zanimljivo na ovom susretu koji je završio konačnim rezultatom od 1-1. U 82. minuti susreta, nakon drugog žutog kartona naš današnji junak zaradio je isključujući crveni karton, što je rezultiralo ipak pobjedom protiv Udinesea u 9. kolu rezultatom 1-0.

Tako je Atalanta bez svoje prve udarne violine slavila protiv Helvega i Bierhoffa, i to autogolom igrača Udina - jer logično nije imao tko drugi postići pogodak. U 10. kolu prvenstva, Bologna je kod kuće slavila rezultatom od 3-1, dok je Inzaghi zabio ovaj utješni pogodak u 74. minuti susreta. Atalanta se nalazila na 15.mjestu prvenstva s osvojenih devet bodova što je bilo iznimno loše.



Došao je period "hlađenja" za našeg junaka jer u susretima protiv Napolija i Parme koje su odigrali rezultatima 2-2 i 0-0 u prosincu nije postigao pogodak, nakon toga u Bergamo došla je njegova prva ljubav - Piacenza. (Ne)sretno 13. kolo odigrano 15.12.1996. bilo je između Atalante i Piacenze, koja je ranjena njihovim sinom Pippom već do tridesete minute s dva postignuta pogotka. Konačni rezultat je bio visokih 4-0, dok je ovo bio drugi susret nakon Fiorentine na kojem je Inzaghi postigao dva pogotka.

Kako je uspio srušiti Lazio, tako isto je srušio i njihove rivale Romu u 14. kolu prvenstva gdje je Atalanta u Rimu slavila rezultatom od 0-2, naravno uz pogodak našeg Pippa. S ovim susretom završila stara godina, dok u novoj godini Inzaghi i momčad upisuju minimalnu pobjedu protiv Verone.

*Zanimljivost : Jedini susret u kojem Inzaghi nije bio u početnom sastavu cijelu sezonu bio je u 10. kolu protiv Bologne.

Prva momčad prvenstva, dolazila je iz grada Torina. Moćna "stara dama" Juventus, prepuna velikih imena poput: Bokšića, Del Piera, Zidana i drugih nije uspjela pobijediti kod kuće Atalantu već su gosti uzeli bod s tvrdom "nulom". Nakon dvije utakmice bez pogotka, Inzaghi je riješio pitanje pobjednika u 17.kolu prvenstva protiv Reggiane, kada je pet minuta prije kraja poluvremena matirao veliko romantično vratarsko ime Marca Ballotte. Nastavio je zabijati kod kuće i u velikoj pobjedi protiv Caligarija rezultatom od 4-1, uslijedilo je uspješno kidanje bodova protiv Fiorentine, te dva velika pogotka u pobjedi protiv Vicenze u 20.kolu rezultatom od 3-1.

Jaka momčad Intera ovaj put uspjela je pobijediti momčad iz Bergama, ali Atalanta se vratila bodom protiv Perugie. I dolazio sada do susreta odigranom u trećem mjesecu 1997. godine - gdje je treća momčad prvenstva Sampdoria gostovala kod Atalante.

Kako je trener "Sampe" Sven-Goran Eriksson bio "lud" na Inzaghija, zapravo kako je uspio posramiti najtvrđu momčad prvenstva sa zabijenim - hattrickom na susretu. Atalanta je deklasirala Sampdoriju visokim rezultatom od 4-0, a Inzaghi je bio na svom osamnaestom postignutom pogotku u prvenstvu.

Došao je i taj period kada naš junak skoro mjesec dana nije postigao pogodak u porazima od Lazia 3-2, Milana 0-2, Udinesea 2-0 i onda su tek u 27.kolu uzeli bod protiv Bologne 1-1. Nakon tog susreta, na gostovanju u Napulju ovaj mršavi napadač je riješio pitanje pobjednika već u prvih dvadeset minuta igre.

*Zanimljivost: Od postignutih (44) prvenstvena pogotka momčadi Atalante - 24 pogotka bila su samo od Inzaghija.

Bližio se sam kraj prvenstva, Atalanta je zabilježila dva poraza za redom prvo od Parme kod kuće su poraženi rezultatom od 1-2, i onda na gostovanju kod Piacenze 3-1, gdje je baš Inzaghi opet zabio svom dječakom klubu. U posljednja četiri kola prvenstva, Roma je porazila Atalantu s 0-4, nakon toga gostovanje i vrijedan bod protiv Verone donijelo je Inzaghiju dvadesetprvi prvenstveni pogodak.

Utrka za prvaka bila je riješena, titula je otišla kod "stare dame" Juventusa, koja ni drugi put nije uspjela pobijediti momčad iz Bergama, ipak ovaj put "Superpippo" je pronašao put do mreže Peruzzija, konačni rezultat bio je 1-1. I onda u zadnjem kolu odigranom 01/06/1997 - na gostovanju kod Reggiane, momci iz Bergama izašli su na teren s kapetanom Inzaghijem koji se oprostio od svoje momčadi u idućem sastavu: Pinato, Carrera, Mirković, Sottil, Foglio, Bonacina, Fortunato, Persson, Morfeo, Sgro i kapetan Inzaghi.

Ostavio im je za uspomenu još dva postignuta pogotka, što mu je donijelo titulu najboljeg strijelca prvenstva. Nakon ove velike sezone Inzaghi prelazi u redove Juventusa za dvadeset tri bilijuna Lira. Iduću sezonu za redove Juventusa ostvario je 27 postignutih pogodaka u svim natjecanjima, ali jedna stvar mu je pobjegla iz ruku.

