SLAVLJE U PODSTRANI! 20 godina od osnutka jedriličarskog kluba: "Tu smo prije svega zbog guštanja u jedrenju na dasci"

Jedriličarski klub Podstrana slavi dvadeseti rođendan. Središnja svečanost održat će se ove subote u 18 sati u hotelu Neva. Lijepu sportsku priču u predgrađu Splita pokrenuo je – Belgijanac, Marc Geurts, koji je sa suprugom prije 22 godine doselio u Hrvatsku.

"U Belgiji sam se poluprofesionalno bavio jedrenjem na dasci. Specijalizirao sam se za 'long distance', jedrio sam od Belgije do Engleske, od Pescare do Splita, bio 17 sati na dasci. Moji prijatelji Frane Bućan i Dundo iz trija Gušt su me pitali zašto ne osnujem klub. Općina nas je podržala, u početku smo imali petnaestak članova i drago mi je da su nakon 20 godina skoro svi i dalje tu", rekao je Geurts.

"Nije nam želja biti veliki klub poput Mornara ili Labuda. Tu smo prije svega zbog guštanja u jedrenju na dasci. Djeca koja su u prvim danima kluba imala 10 godina sad imaju 30 i dovode već svoju djecu da nauče jedriti", dodao je Geurts. Jedan je dan u godini poseban za JK Podstrana.

"Sveti Ante je 13. lipnja, dan općine Podstrana. Pretvorili smo ga u pravi festival jedrenja. U subotu koja je najbliža tom datumu okupimo sve članove i prijatelje kluba, djecu iz doma Maestral, jedri se na dasci, u optimistima, vesla se na SUP-ovima, družimo se uz meso s gradela i piće. Dolaze nam i prijatelji iz drugih klubova, više od 40 brodova. To je postala prava fešta kojom se svake godine odužimo općini za potporu koju nam pruža. A osmijesi na dječjim licima su najveća moguća nagrada", zaključio je Geurts.