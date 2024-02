SLAVKO SOBIN I PETRA KURTELA U ČETVRTAK NA TEATRU UZ MORE Stižu s popularnom komedijom "Who the f... is Biba?!"

Je li ovo komična drama? Ili dramatična komedija? Nije bitno jer su Sara i Ante završili kod bračne savjetnice samo dva tjedna nakon svadbe. Imaju problema!

Kakvih? Dovoljno velikih da na medeni mjesec na Palma de Mallorcu sigurno neće ići, a u pokušaju reanimiranja svježeg bračnog statusa morat će pretresti vlastitu intimu, “grijehe” svojih kumova, neke bivše ljubavi i prokleto dugu listu uzvanika.

Od prve izvedbe duhovite bračne komedije "Who the f... is Biba?!" na tisuće gledatelja diljem Hrvatske smijale su se bračnim dogodovštinama novopečenog bračnog para a publika je talentirani glumce Slavka Sobina i Petru Kurtelu uvijek pratila smijehom i ovacijama.

Konačno ponovno u Splitu 29. veljače u 20 sati u dvorani Lora komediju "Who the f... is Biba?!" izvest će Slavko Sobin i Petra Kurtela.

"Prije no što je korona prekinula kazališni život, komedija Who the f... is Biba?! bila je jedna od najizvođenijih komedija na kazališnim daskama. Nakon toga Slavkove inozemne obveze uzele su maha a Biba je morala pričekati unatoč upitima iz mnogih gradova. Tim više nas veseli što se s Bibom sad imamo prilike vratiti u Split. Sigurni smo kako će splitska publika uživati u dogodovštinama ovog para i urnebesnim trenucima koji su ih iz vjenčanja gurnuli pred razvod." - Tadija Kolovrat, B GLAD Produkcija

Iz pera autora Igora Weidlicha, a u režiji Borisa Kovačevića te produkciji B GLAD Produkcije, ova hit predstava osvojila je srca publike već na svojoj prvoj izvedbi, a zarazan humor, originalni dijalozi te majstorska režija jamče vrhunsku zabavu i predstavu koja će vas sasvim sigurno osvojiti.

Ne propustite priliku pogledati komediju koja će vas nasmijati i u kojoj će se lako naći mnogi od nas.

Hoće li ružičasta biti službena boja vjenčanja, ima li tetka Manda iz Biševa i dalje najbolju travaricu, zašto je na svadbu došla ona štraca Antonija i, na koncu, who the f*** is Biba?!

ULAZNICE:

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

blagajna u Lori (pon-pet 16-19h)

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split pon-pet 7:30-20h i sub 8-19h)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)