SLATKA ILUZIJA Ako ste pomislili da je ovo pravo voće, varate se! Mladi Dalmatinac otkriva kako 'vara' oko i nepce svojim genijalnim slasticama: „Najdraže mi je kad nekog zavaram u potpunosti”

Josip Tadić, 25-godišnji Zadranin, talentirani je slastičar čiji proizvodi ne samo da oduševljavaju oko, već i nepce.

U svojoj maloj kuhinji u kojoj granice ne postoje, stvara prava remek-djela u obliku slastica koje će vas ostaviti bez daha. Naime, slatke kreacije u obliku voća - kruške, jabuke, jagode i marelice - samo su mali dio njegovog impresivnog asortimana.

Savršeno izrađeni kolači toliko su autentični da biste mogli pomisliti da imate pravu voćku pred sobom. No, kada zaronite žlicom u kolač od primjerice kruške, doživjet ćete pravu eksploziju okusa voća.

Josipovi kolači izgledom prevare i najiskusnije sladokusce, a ovakvu poslasticu nećete pronaći nigdje drugdje u Dalmaciji, pa ni u cijeloj Hrvatskoj.

Svoj put u svijet slastičarstva Josip je započeo još kao dijete, a danas je poznat po svojoj sposobnosti da pretvori obične sastojke u prava umjetnička djela koja privlače pažnju i divljenje, a mi smo razgovarali s majstorom slastica koji nam je otkrio kako je sve počelo, gdje je svladao vještine i kako ljudi reagiraju na njegove slatke kolekcije ‘voća’.

Za sve su ‘krive’ sestre

Sve je počelo kad je Josip još bio dijete.

“Kulinarstvo me zanimalo od malena. S 8-9 godina sam napravio svoje prve deserte, koji su očekivano bili katastrofa, okusom i izgledom. Tek sam s 12 godina krenuo raditi nešto jestivo što bi mogli nazvati slasticom, bili su to relativno jednostavni desert poput keksa, soufflea, panna cotte, browniea i slično.

Moje slastičarske vještine su niz godina ostale na istome. Ulaskom u 21. istražujući socijalne mreže i YouTube sam naišao na malo kompleksnije slastice. Boje i oblici istih su mi odmah zapeli za oko i tako stvorili interes. Kroz vrijeme želja za izradom nečeg drugačijeg, ljepšeg i ukusnijeg je rasla“, govori nam mladi Zadranin na početku razgovora.

„Moja priča sa izradom slastica u obliku voća je počela kad su mi sestre za Božić kupile silikonski kalup u obliku jabuke. Vrlo brzo sam na internetu pronašao kako napraviti desert u obliku jabuke te je tako sve počelo“, opisuje nam Josip.

Vidite li razliku?

Savršenstvo Josipovih slastica doseže toliku razinu da se na prvu ne može razlikovati je li riječ o pravom voću ili kolaču. Izgled kolača savršeno prati njegov neodoljiv okus pa nas je zanimalo kako je usavršio ovu vještinu.

„Izradom svake nove voćke puno toga naučim, često su to stvari koje su mi pri izradi prethodne voćke promakle. Proces usavršavanja sastoji se od istraživanja drugih slastičara i njihovih radova do buljenja u sam voćni plod. Bez obzira na to što je glavna atrakcija mojih deserata izgled, okus je jednako bitan te je cilj da okus prati izgled”, objašnjava nam.

Prva voćka koju je ovaj majstor slastica napravio bila je jabuka te ju je poslužio svojoj obitelji koja je bila oduševljena.

Deserti prate godišnja doba

Ubrzo je odlučio eksperimentirati izvan oblika kalupa jer većina nema treću dimenziju koja bi voće učinila dijelom prostora i omogućila da se promatra sa svih strana, a opisao nam je proces istraživanja i eksperimentiranja s desertima koje prati godišnja doba.

“Kako prolaze godišnja doba tako se trudim nabaviti najukusnije sezonsko voće koje onda pretvaram u bolju verziju istog, a to pokušavam postići uz dodavanje što manje šećera.

Organizacija i eksperimentiranje se sastoji prije svega od nabave plodova, nakon koje se odlučim o drugim okusima odnosno začinima koji će nadopuniti sam plod. Tako da ga ponudim u najboljem izdanju. Zatim slijedi skica, njezina složenost ovisi o složenosti samog rada.

Kod izrade voćki mi često nije potrebna skica. Uspijevam dosta toga posložit u glavi. Jedan od ključnih dijelova je i nabava alata. Trudim se eksperimentirati izvan oblika kalupa. Na taj način uspijevam zadovoljiti svoju vizija i odvojiti svoj rad od tuđih”, ističe naš sugovornik te opisuje kako balansira između okusa i tekstura u slasticama

“Voćke se uglavnom sastoje od tri različite komponente, voćnog punjenja, sloja kreme i čokoladne ljuske. Svaka komponenta ima drugačiji okus i teksturu što čini ove deserte zadovoljavajućom cjelinom”, govori nam.

“Tajna je da nikad nisam zadovoljan”

Sastojci, tehnika i koraci imaju čvrste korijene u francuskom slastičarstvu.

“Iako moji deserti izgledaju izrazito složeni za napraviti oni to u suštini i nisu. Od sastojaka koristim uglavnom ono što i prosječan kućni slastičar koristi. To su vrhnje za šlag, želatina, šećer, sol, čokolada, brašno, jaja, kvasac... Neki od manje popularnih ali ključnih sastojaka su kakao maslac, kappa carrageenan, glukoza i liposolubilne boje”, navodi samokritični Zadranin, koji kaže da je tajna u tome što nikada nije zadovoljan te se uvijek trudi biti još bolji.

Josipu je za izradu ‘voćke’ potrebno dva do tri dana jer većina vremena odlazi na mirovanje, odnosno na hlađenje. Najzahtjevniji u procesu je, kako nam kaže, postizanje samog izgleda voća.

No, ističe kako su voće zapravo jedni od lakših oblika koje radi, a potom nam otkriva što mu je predstavljalo najveći izazov.

“Vjerovali ili ne voćke su jedni od lakših oblika koje radim. Veći izazov mi je bio desert kubanske cigare. Dok najvećim izazovom smatram izradu savršenog kroasana. Zadnja 3 mjeseca se isključivo bavim izradom lisnatog tijesta odnosno najljepšeg i najukusnijeg kroasana”, kazuje nam.

“Nadraže mi je kad nekog zavaram u potpunosti”

Inspiraciju za svoja umjetnička djela pronalazi najviše u prirodi i urbanoj kulturi.

“Priroda je, za mene, jedini primjer savršenstva. Iako će ovo zvučati čudno, ali ne smatram se toliko kreativnim kao što me drugi možda vide. Često sam ljubomoran na tuđu kreativnost”, priznaje Josip.

Želja mu je da konzumiranje njegovog deserta bude iskustvo, a kako ljudi reagiraju kada im posluži voćku?

“Reakcije su uglavnom pozitivne kao i komentari. Nadraže mi je kad nekog zavaram u potpunosti”, kaže Josip.

Josipov cilj je razviti vještine u svim segmentima slastičarstva i prema tome biti prepoznat.

“Plan mi je početi dijeliti svoj sadržaj putem streama da svi mogu vidjeti čim se bavim, te na taj način ponuditi beskonačne besplatne instrukcije. Tako da bilo tko, bilo gdje i bilo kad može naučiti nešto o izradi slastica.

Da živim još tisuću godina ne bi stigao napraviti ili bar probati napraviti sve što mi je na pameti”, kaže nam majstor slastica.

Za sada se njegovom umijeću divimo preko Instagrama pa nas najviše zanimalo ima li u planu otvoriti slastičarnu?

“Imam za cilj kroz sljedećih nekoliko godina otvoriti neku vrstu slastičarne tako da svi moji obožavatelji, kojih iako nema puno, dođu na svoje. Prije svega ću morati pronaći tim ljudi koji su spremni dati malo krvi i znoja kako bi mi pomogli napraviti nešto što Hrvatska još nije vidjela”, zaključuje Josip Tadić.