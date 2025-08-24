Sjajno je bilo na prvom danu festivala na splitskom Sustipanu. Evo prizora

Festival Sustipan Vibrez po prvi put ove godine donosi šest nezaboravnih koncerata svjetske i popularne glazbe, a ljubitelji glazbe moći će uživati u jedinstvenoj kombinaciji kulture i prirodnog ambijenta. Festival se održava na legendarnom Sustipanu, a festivalske ulaznice vrijede za sve koncerte i nude se po cijeni od 60 € za stajaća te 70 € za sjedeća mjesta. Ulaznice nisu prenosive, javljaju iz Hrvatskog doma Split.

Festival je otvoren sinoć nastupom kanadske kantautorice Michelle Gurevich, koji je označio početak šestodnevnog glazbenog programa. Večeras, u okviru drugog dana festivala, od 21:00 sati nastupa Kovacs, a ulaz je otvoren od 20:00 sati kada počinje i KLFM DJ program.

Raspored festivala uključuje:

23.08. Michelle Gurevich

Michelle Gurevich 24.08. Kovacs

Kovacs 25.08. Marc Ribot's Ceramic Dog

Marc Ribot's Ceramic Dog 26.08. Nouvelle Vague

Nouvelle Vague 27.08. TBF i Jazz orkestar HRT-a

TBF i Jazz orkestar HRT-a 28.08. Vlatko Stefanovski Trio

Organizatori ističu kako će ulaznice za pojedinačne koncerte biti dostupne od 1. kolovoza samo ako ostane mjesta nakon pretprodaje festivalskih ulaznica. Cijene ulaznica za pojedinačne koncerte iznose 30 € za stajaća i 45 € za sjedeća mjesta.

Sustipan Vibrez 2025 organizira Hrvatski dom Split, a festival je već prepoznat kao savršena prilika za kombinaciju vrhunske glazbe i nezaboravnog ambijenta uz more.