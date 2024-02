SJAJNE VIJESTI ZA HVARANE U Dom zdravlja stiže prijeko potreban specijalist

Tijekom veljače u hvarskoj ispostavi Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije specijalist interne medicine, nefrolog dr. Mirko Luketin započeo je s povremenim radom.

Kroz dva, tri mjesečna dolaska u Hvar, dr. Luketin će pratiti i pregledavati pacijente na dijalizi te ostale pacijente s otoka kojima treba opća internistička ili predoperacijska obrada a kojima je liječnik obiteljske medicine izdao uputnicu i termin pregleda.

Za pacijenta će pregled u potpunosti biti besplatan, a precizan termin obrade u specijalističkoj ordinaciji omogućit će pacijentu minimalan boravak u zgradi Doma zdravlja.

Dolazak dr. Luketina organizirali su hvarska Zaklada Vera i dr. Matko Miličić – Maleško i Dom zdravlja SDŽ te će i zajedno financirati njegov rad. Projekt je omogućio i splitski KBC kao matična ustanova dr. Luketina, koja mu je odobrila povremeni rad izvan njihova sustava.

"Za sva mjesta udaljena od velikih gradskih centara, a osobito za otoke, od velikog je značaja kada pacijenti u svojoj lokalnoj sredini mogu dobiti odgovarajuću zdravstvenu skrb. Misija Zaklade, koju sam osnovao prije dvije godine, je upravo u tome: financiranje dolazaka liječnika specijalista s kopna, iz Splita i Dubrovnika, na povremeni rad u Hvar, Korčulu i Vela Luku. Osobito sam ponosan što je u dosadašnjem radu Zaklada financirala više od 130 dolazaka liječnika i što je pregledano više od 1.700 pacijenata, koji bi inače ovu razinu usluge trebali potražiti na udaljenom kopnu od kojeg su ponekad u potpunosti odsječeni zbog loših vremenskih uvjeta. Želim naglasiti da je za sve specijaliste koji su deficitarni a koji su voljni povremeno raditi u Hvaru i na Korčuli otvoren poziv da nam se pridruže u zaštiti, očuvanju i poboljšanju zdravlja otočana", izjavio je osnivač Zaklade, dr. Matko Miličić, uoči početka provedbe projekta.

Dr.Luketin je već radio na Hvaru

Ravnatelj Doma zdravlja SDŽ, prim. dr. Marko Rađa, svjestan je da je na otocima otežano ostvarivanje temeljnih načela zdravstvene zaštite, prvenstveno zbog manjka zdravstvenog kadra i nezainteresiranosti zdravstvenih radnika za rad izvan većih gradova.

"Drugi problem u radu je ograničenje u broju i vrsti specijalističkih ordinacija na pojedinim lokacijama, a Dom zdravlja je upravo u procesu njihova povećanja. Za Hvar smo zatražili osnivanje specijalističkih ordinacija za ortopediju, dermatologiju i psihijatriju te se nadamo skorom pozitivnom rješenju Ministarstva zdravstva. To će stanovnicima najsunčanijeg otoka omogućiti preglede koje do sada nisu mogli dobiti u lokalnoj sredini, a zahvaljujući suradnji sa Zakladom, koja će financirati dolazak liječnika, pacijenti neće imati trošak putovanja niti pregleda", zaključuje dr. Rađa.

Za svoj budući rad u Hvaru dr. Luketin je rekao:

"Raduje me nastavak karijere u Hvaru gdje sam u proteklom desetljeću već povremeno radio u ordinaciji obiteljske medicine, ispostavi Hitne medicinske pomoći te u nefrološkoj ambulanti i na hemodijalizi. Sada se vraćam u Hvar s novom razinom znanja i iskustva i spreman sam to podijeliti. Zahvaljujem KBC-u Split, osobito predstojnici Klinike za unutarnje bolesti prof. dr. sc. prim. Danijeli Krstulović Opara i pročelnici Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu dr. med. Dijani Borić Škaro uz čije dopuštenje je uspostavljena ova suradnja. Također zahvaljujem Domu zdravlja i svakako Zakladi što su omogućili dolazak prijeko potrebnog specijaliste u hvarsku internističku ordinaciju i u centar za hemodijalizu, jer za pacijente na otoku je to najvažnije".

Dr. Miličić je pohvalio i odličnu suradnju s ravnateljem Doma zdravlja SDŽ, prim.dr. Rađom, koji je aktivno sudjelovao u dogovorima i realizaciji projekta, te je zahvalio hvarskoj liječnici obiteljske medicine dr. Sunčani Draganić što je započela ovaj projekt i preporučila nefrologa dr. Luketina.

Zajedničkim angažmanom Doma zdravlja i Zaklade, kao i medicinskih djelatnika na Hvaru, budućnost zdravstvene zaštite na ovom otoku trebala bi stanovnicima donijeti novu razinu usluge i smanjiti potrebu za odlaskom u zdravstvene institucije na kopnu.

Zaklada Vera i dr. Matko Miličić - Maleško osnovana je 2022. godine s ciljem pružanja potpore pravnim i fizičkim osobama za poticanje i promicanje kulturno-umjetničke, znanstvene, obrazovne, zdravstvene, socijalne ili druge društvene djelatnosti kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro. U svom radu Zaklada je orijentirana na lokalnu zajednicu, prvenstveno otoke Hvar i Korčulu. Zaklada je u potpunosti financirana vlastitim sredstvima osnivača i trenutno je jedina zaklada sa sjedištem u Hvaru.

Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija Splitsko-dalmatinska i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije. Osnovan je u rujnu 2003. godine spajanjem tadašnjih Domova zdravlja Brodosplit, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac. Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, na primarnoj i sekundarnoj razini, kroz 12 ispostava. Ima 958 zaposlenih zdravstvenih i ne-zdravstvenih djelatnika.