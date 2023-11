SJAJ, MEKOĆA I BESPRIJEKORNA BOJA SVAKOGA DANA Nove boje poznatog brenda obožava i splitska influencerica; Evo gdje ih i vi možete isprobati

Kao svaka sezona, tako i svako godišnje doba, pogotovo kada je riječ o beauty svijetu, donosi mnoštvo noviteta i trendova. Ali, u moru svega što je moguće pronaći na tržištu, važno je prepoznati kvalitetu koja to zaista jest. Konkretnije, kada je u pitanju kosa – ne želimo kompromis. Ono što želimo su zdravlje, sjaj, mekoća, besprijekorna boja, a ako je moguće, ne želimo amonijak, silikone i dodatne mirise.

Upravo zbog toga nas je oduševila nova IGORA ZERO AMM by Schwarzkopf Professional, čije su sve formule veganske, a bogat asortiman od čak 46 nijansi, zainteresirat će i onog najzahtjevnijeg klijenta. Formula obogaćena fito lipidnom tehnologijom omogućava istinske rezultate boje uz 100 posto prekrivanja sijedih, a uz dolazi upakirana u održivu ambalažu.

IGORA ZERO AMM, razvijena je od strane profesionalaca za profesionalce. Riječ je o permanentnoj boji za ugodno salonsko iskustvo te vrhunske završne rezultate prirodnog izgleda. Bilo da klijenti žele toplu medenu ili žarko bakrenu nijansu, IGORA ZERO AMM ima širok spektar nijansi gotovo svih duginih boja. Ono što je zanimljivo je da su ove boje prepune hranjivih sastojaka poput ulja sjemenki grožđa i ulja koštice marelice, koje hrane kosu dok beskompromisno pružaju vjernu nijansu željene boje. Dodatna prednost je što nema potrebe za posebnim razvijačem jer se cijela usluga bojanja radi s Igora Royal uljnim razvijačima, odnosno Igora Vibrance Aktivator gelom/losionom. Klijenti salona koji paze na sastojke, traže opcije boja za kosu bez amonijaka, bez mirisa, a upravo Igora Zero AMM nudi ugodno iskustvo salonske usluge bez mirisa, bez amonijaka, pružajući divne benefite.

Upravo s takvim klijentima susreće se i dugogodišnja Schwarzkopf Professional edukatorica – Jasna Peričić iz Splita, koja svoju karijeru kao frizerka, stilistica kose i poduzetnica gradi više od 30 godina. U svom Beauty centru Chiara, predstavila je moć nove IGORE ZERO AMM na divnim modelima, a jedna od njih je i Barbara Kurtović. Naime, upravo njezino lice i savršeno njegovana kosa, postale su i glavni vizual predstavljanja IGORE ZERO AMM u Dalmaciji.

“Kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem pomičemo granice razvoja svojih vještina i sposobnosti i upravo zato svoje znanje i iskustvo rado dijelim. IGORA ZERO AMM pruža iskustvo bojanja bez kompromisa, a vjerujem i znam da moji klijenti već uživaju u čak 46 nijansi očaravajućih boja”, ističe Jasna.

Schwarzkopf Professional je pouzdan partner frizerskim salonima. Ovaj brend salonima nudi sve potrebne alate i stalnu podršku kako bi svakom frizeru omogućili da ostvari svoj puni potencijal. Važan dio njihove podrške je isporuka proizvoda s visokim performansama – zbog čega se Igora Royal bojama vjeruje više od 60 godina. Imajući to na umu, imalo je smisla ponuditi sve ključne mogućnosti bojanja pod jednim brendom – IGORA – s dostupnim permanentnim, semi i demi-permanentnim bojama, a sada i bez amonijaka, zahvaljujući dodatku nove IGORA ZERO AMM.

Beauty Centar Chiara je salon za uljepšavanje te njegu i održavanje kose i tijela. Ovaj salon na adresi Put Svetog Lovre 4, nudi frizerske usluge, kozmetičke usluge, pedikerske usluge, make-up.

