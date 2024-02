SITUACIJA U OMIŠU POSTAJE ALARMANTNA! Omiška djeca bez liječnika već dva mjeseca, pedijatrici "ni traga". Roditelji bijesni, prisiljeni su djecu voziti u Split

Problem s pedijatrima u Dalmaciji, odnosno nedostatak istih, problem je koji se godinama vuče, a zbog njega ispaštaju upravo oni kojima pomoć pedijatara i treba - najmlađi članovi naše zajednice, djeca. Prije samo par godina upravo su dalmatinski pedijatri upozorili da u Hrvatskoj nedostaje barem 50 pedijatara, od kojih 20% u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Od 36 timova zdravstvene zaštite predškolske djece ugovorenih s HZZO-om sa Splitsko-dalmatinskom županijom, pet ih je nepopunjeno, a u pet rade umirovljeni pedijatri. Primjerice u Solinu rade dvije pedijatrice od kojih je jedna u mirovini od lani, a druga puni 65 godina iduće godine. Prema planu županijskog Doma zdravlja novozavršeni specijalist pedijatar koji bi trebao biti raspoređen u Solinu očekuje se tek za šest do sedam godina, a sljedeći pedijatar bi ovdje trebao doći za pet do šest godina. Ovo je posljedica loše organizacijske i kadrovske politike posljednjih godina", rekao je još u ožujku 2018. godine dr. Joško Markić, predsjednik Organizacijskog i znanstvenog odbora sastanka.

Pet godina nakon, veljača 2023. godine, situacija u Solinu se promijenila, na bolje, ali u gradu Omišu situacija je gotovo postala (ili već je?) nemoguća.

"Živim u Omišu i imam dvoje djece, vrtićke dobi. Naše pedijatrice nema skoro dva mjeseca, zamjene nema. Sestra radi unatoč tome što nema doktorice ali ona nije doktor, ona nam može samo dati recept, uputiti nas negdje, a to je zapravo Split. Neću ulaziti u to gdje je pedijatrica i zašto ne radi ali me zanima gdje je zamjena, zašto se nije organizirala zamjena? Ne u Splitu, nego zamjena u Omišu, u gradu kojem djeca pripadaju i u ambulanti gdje su djeca upisana", govori nam mama Jasna.

Istu priču potvrđuje i mama Antonia.

"Prvo dijete mi je bilo kod dr. Vulić, krasna, stara pedijatrica. Kada kažem stara mislim na iskustvo, ali da, bila je već ona i po godinama starija i otišla je u penziju. Umjesto nje je došla doktorica Raos. U periodu do dolaska dr. Raos, a nakon odlaska dr. Vulić, svako malo su se izmjenjivali pedijatri tako su nam djecu nekih pola godine pregledavali različiti liječnici i to je isto bio kaos. A evo stanje je i sada neizdrživo jer pedijatrice Raos nema od kraja prosinca nema. Kako sam čula, doktorica je na bolovanju. Problem je što je naša ambulanta njenim bolovanjem ostala bez pedijatra. Ona nam je bila jedan jedini pedijatar, dakle jedan pedijatar na grad Omiš i na sva okolna mjesta i sela odakle su k njoj dolazila djeca. Radila je jednu smjenu tjedno i svaki drugi vikend subotu jutro. Od kraja prosinca nema ni nje, samo je radila sestra Emilija. Divna i krasna sestra koja nam je pomagala koliko je bilo u njenoj moći, ali od ovoga tjedna nema ni nje. Ambulanta u Omišu je zatvorena!

Prema obavijesti koja je osvanula na vratima ambulante, djecu možemo voditi kod pedijatrice u Split ili na Hitni prijem. To nije riješenje, nama treba pedijatar u Omišu i to ne jedan nego minimalno dva pedijatra obzirom na broj djece", kazuje mama Antonia.

Još jedna mama komentira nam ovu apsurdnu situaciju iz Omiša.

"Naime, preko mjesec dana u gradu Omišu nemamo pedijatricu, budući da je ista na bolovanju, što samo po sebi ne bi bilo problem da je Dom Zdravlja SDŽ poslao kakvu zamjenu.

Jedno vrijeme je sama radila medicinska sestra očekujući nekakvu zamjenu, koja nije došla. Odgovarala na upite i usmjeravajući roditelje onoliko koliko joj zvanje dozvoljava. Sada u ordinaciji nema nikoga, a najmanji pacijenti, od kojih su neki i bebe od svega par mjeseci i gravitiraju Omišu sa širih mu područja, nemaju nikakvu alternativu.

Alternativa je, doduše ispisana na vratima, na papiru pa tko se kako snađe.

A snaći se je teško, budući da su pedijatri po splitskom području pretrpani pacijentima. Pa čak i oni u privatnoj praksi. Metoda je 'ako je hitno, postoji hitni pedijatrijski prijem', a ako nije, čekat ćemo da doktorica odboluje ili da se nadležni sjete da i jedan Omiš, mimo zaobilaznice i mosta pred izbore, ima i djecu", razočarana je i ljuta mama Karmen.

U razgovoru s ostalim roditeljima, priča ostaje ista. Kako ističu, glavni problem je nedostatak pedijatra, ali obzirom da se moraju zadovoljiti ovom jednom pedijatricom koju imaju odnosno koja je trenutno na bolovanju, snalaze se kako mogu. Djecu vode u Split, kod pedijatrice koja je trenutna zamjena za dr. Raos, na Hitni dječji prijem ili u privatne poliklinike.

Ravnatelj Rađa: "Pokušao sam kontaktirati doktoricu, ne javlja mi se"

O ovoj situaciji razgovarali smo i s ravnatelj Županijskog doma zdravlja, Markom Rađom koji nam je pojasnio kako je doktorica Stana Raos na bolovanju od kraja prosinca, ali i kako je ona kao jedna jedina pedijatrica koju Omiš ima dovoljna za broj djece upisanih u tu ambulantu.

"U Domu zdravlja svjesni smo ovog problema. Doktorica Raos je opravdano odsutna, trenutno je na bolovanju. Sestra je radila sama tri tjedna, potom smo imali mogućnost poslati jednu doktoricu bez specijalizacije za zamjenu. Da pojasnim, doktori bez specijalizacije formalno nemaju sve ovalsti za raditi u pedijatrijskoj ordinaciji (imaju sve ovlasti za raditi u ambulanti obiteljske medicine) ali mogu 99% posla riješiti. Tako da je u ambulanti u Omišu radila zamjenska doktorica bez specijalizacije ali nažalost ni nje više nema jer je dobila posao koji joj više odgovara.

Doktorica Stana Raos se nije vratila sa bolovanja i nažalost ne javlja se. Pokušao sam je kontaktirati ali mi se nije javila kao ni voditeljici Odjela pedijatrije i ginekologije. Kada će se vratiti, što je u pozadini ne znam. Znam samo da ima zdravstvenih tegoba", kazao nam je ravnatelj Rađa.

Pojašnjava i zašto je ambulanta zdravstvene zaštite djece predškolske dobi trenutno zatvorena.

"Ono što se sada dogodilo jest da sestre koja je tamo u ambulatni nema jer koristi svoj godišnji. Za nju je osigurana zamjena, ali očito je i tu nastao problem i ni ona ne radi. Ono što ja jedino mogu učiniti jest razgovarati sa sestrom Emilijom da se vrati, ako može, ranije nego što je planirala"; govori nam ravnatelj Rađa.

Povratak sestre Emilije na posao 'ugasit će požar', ali ostaje problem povratka pedijatrice Raos jer doktora koji bi trebao doći na zamjenu - nema.

"Nažalost, kada se i sestra vrati, mi nemamo kojeg doktora zaposliti jer doktora nema. Koliko će doktorica Raos biti odsutna ne znam, a kako nema zainteresiranih mladih kolega za rad na zamjeni pacijenti su upućeni da se jave doktorici Bilalić na Žnjanu jer je to najbliža ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece u Domu zdravlja."

Omišu je dovoljna jedna pedijatrica

Ravnatelju Rađi prenijeli smo i poruku omiških roditelja kako im samo jedan pedijatar kojeg Omiš ima nije dovoljan. Međutim, ravnatelj se ne slaže s tom činjenicom.

"Ne nedostaje pedijatara u Omišu jer je u tom timu upisano 1.200 djece. Od tog broja, 769 je mlađih od sedam godina ali i 514 starijih od sedam. To nije ambulanta pedijatrije to je ambulanta zdravstvene zaštite predškolske djece. U toj ambulanti bi trebala biti upisana samo djeca do sedam godina, svoj starijoj djeci bi roditelji morali prebaciti kartone u ambulante obiteljske medicine. Pa evo i prema zadnjem popisu stanovnika na području Omiša zajedno sa Šestanovcem i Zadvarjem, 950 djece mlađe od sedam godina bi trebalo biti upisano u tu ambulantu i to je jedna normalna ambulanta", pojašnjava ravnatelj Rađa te dodaje kako je neminovna situacija da doktor koji je zaposlen za stalno sa odgovarajućom specijalizacijom radi opravdanih razloga bude odsutan te da će takvih situacija biti i ubuduće i u toj situaciji Dom zdravlja može jedino uputiti doktora bez odgovarajuće specijalizacije kao zamjenu ako i njega u tom trenutku bude.

"Danas su sve češće situacije da nema mladih kolega koji su zainteresirani raditi kao zamjene i u toj situaciji pacijenti se upućuju na najbližu slijedeću ordinaciju".

Dakle, roditelji 1.200 djece koliko ih je trenutno upisano kod doktorice Raos, liječničku pomoć za svoju djecu trebaju potražiti kod splitskih liječnika. Neizvjesna situacija, za njih, se nastavlja, barem dok se doktorica Raos ne oglasi, a do tada 'požar koji gori' u omiškoj ambulanti mogao bi ugasiti doktor koji bi bio zainteresiran za rad na određeno vrijeme kao zamjena čime bi ovi mališani dobili zdravstvenu skrb kakvu zaslužuje svako dijete, pravovremenu i adekvatnu.