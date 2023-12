ŠIRI SE PRIČA DA ČOVJEK MAMI DJECU U AUTO Policija istražuje slučaj

Društvenim mrežama danas kruže fotografije bradatog zamaskiranog muškarca koji se navodno zadnjih nekoliko dana kreće oko pazinskih škola i pokušava namamiti djecu u svoj automobil. Istarska policija Indexu je rekla da istražuju taj slučaj.

"Policija je zaprimila obavijest da je jučer nepoznati muškarac pristupio djeci kod škole u okolici Pazina te ih je pozvao da pođu s njim. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Pozivamo građane ako primijete muškarca, čije se fotografije i snimke dijele putem društvenih mreža, da o tome obavijeste policiju na broj 192 kako bi se s njim mogao obaviti razgovor na navedene okolnosti.

Također pozivamo roditelje da razgovaraju s djecom i da ih savjetuju da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama, da ne vjeruju neznancima, ne primaju od njih darove niti s njima ikamo odlaze bez znanja roditelja", kazali su za Index.hr iz PU istarske.

Razgovara na engleskom jeziku i predstavlja se kao vozač Ubera

Ravnatelj Osnovne škole u Pazinu Ivan Štefanić kazao je Indexu da su jučer i djeca i djelatnici područne škole u Trvižu vidjeli muškarca sumnjivog izgleda koji se obraćao djeci i djelatnicima škole. Odmah nakon toga obavijestio je policiju te upozorio roditelje.

“Jučer je u područnoj školi Treviž uočen muškarac sumnjivog ponašanja. Na trenutak se obratio djeci i djelatnicima, djelomično je pratio autobus i znamo da je bio u kontaktu s nekim mještanima. Viđen je u Pazinu na šetalištu ispred gimnazije i osnovne škole. Obavijestio sam policiju i rekli su mi da imaju informaciju i da već postupaju po ovom slučaju. Roditelj su također obaviješteni da pripaze”, kazao je ravnatelj Štefanić za Index.hr.

Društvenim mrežama širila se informacija da se dotični muškarac djeci obraćao na engleskom jeziku te da se predstavljao kao vozač Ubera koji ih može prevesti do kuće. To nam je potvrdio i ravnatelj Štefanić.

“Da, obraćao se na engleskom jeziku. Ima dužu svijetlu bradu i nosio je kapu. Predstavio se djeci kao vozač Ubera. Čuli su ga pojedini djelatnici škole i informirali me nakon čega smo dalje postupali. Razgovarao sam s kolegama i jučer smo odmah upozorili roditelje područne škole ispred koje je viđen, a onda smo upozorenje poslali i ostalim područnim školama. Nakon Pazina je navodno jučer viđen i u Poreču”, kazao je ravnatelj Osnovne škole u Pazinu Ivan Štefanić.

Policija pokušava pronaći muškarca

"Za sada ne možemo prejudicirati, moramo prvo pronaći muškarca, s njim obaviti razgovor i doznati zašto se uopće obraćao djeci", kazala je Suzana Sokač iz PU istarske za Index.hr.

Ipak, iz policije još jednom pozivaju roditelje na pojačan oprez dok se muškarca ne pronađe i razriješi slučaj. U međuvremenu korisnici društvenih mreža pozivaju ostale na oprez te da u slučaju primjećivanja sumnjivog muškarca nazovu policiju.

Istarska policija također kaže kako pohvaljuju djecu sudionike na odgovornom, promišljenom i opreznom ponašanju tijekom i nakon događaja. Roditelje pozivaju na razgovor s djecom te da ih savjetuju na oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, da ne vjeruju neznancima, ne primaju od njih darove niti s njima odlaze bez znanja roditelja.

"Još jednom se zahvaljujemo svim građanima na prijavama i medijima koji odgovorno i profesionalno ukazuju na sumnje o različitim oblicima povreda djetetovih prava kako bismo zajedno kao društvo adekvatno reagirali i zaštitili žrtve", kazali su iz PU istarske.

Istarska policija uputila savjete roditeljima i djeci u ovakvim situacijama

Iz PU istarske izdvojili su nekoliko savjeta za roditelje i djecu u ovakvim situacijama. Kažu da na ovaj način nastoje osnažiti odnos povjerenja između roditelja i djece te djelovati preventivno na moguća protupravna ponašanja na štetu djece.

Savjeti za roditelje

Uputite svoju djecu da kritički promišljaju o ponašanju drugih osoba koje ih traže da nešto učine ili ne učine, ponekad se može raditi o lošim namjerama.

Objasnite svom djetetu da postoje dobre i loše tajne. Dobre tajne su uzbudljive i vesele ga, a zbog loših je tužan i zabrinut. Potaknite svoje dijete da vam povjeri i takve tajne, čak i ako mu je netko od odraslih ili starijih vršnjaka to zabranio.

Osnažite svoje dijete da se zna oduprijeti neprimjerenim nagovaranjima drugih ljudi, da im zna reći jasno NE i po potrebi glasno pozvati pomoć.

Njegujte osjećaj povjerenja sa svojim djetetom, potičite ga da vam kaže sve što ga muči, pa i ono čega se srami i što mu stvara neugodu.

Savjeti za djecu

Mama i tata uvijek moraju znati s kim se družiš i gdje ideš.

Ako ti priđe netko nepoznat i od tebe nešto traži, kaži to mami i tati.

Reci jasno NE kada netko traži da učiniš ono što ne želiš.

Nemoj primati darove od nepoznatih ljudi.

Nikad nemoj ući u vozilo ili otići s nepoznatom osobom ako mama i tata to ne znaju.

Mami i tati uvijek možeš sve reći i kad misliš da si nešto skrivio/la i kad te je sram.