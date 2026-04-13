Šire se glasine: Novi veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Dalmaciji? Evo gdje

Sve su glasnija nagađanja da bi Marko Perković Thompson ovog ljeta mogao ponovno stati na pozornicu stadiona Gospin dolac u Imotskom, prostoru na kojem je i ranije okupljao desetke tisuća obožavatelja.

Kako navodi Radio NU, koncert održan u kolovozu 2024. pod nazivom ''Imotski ne zaboravi'' bio je jedan od najvećih glazbenih događaja u Dalmaciji. Tada se na stadionu okupilo između 25 i 30 tisuća ljudi, a ulaznice su rasprodane u svega nekoliko sati, što je još jednom potvrdilo koliki interes publike vlada za Thompsonove nastupe.

Spomenuti koncert ujedno je označio njegov povratak na veliku pozornicu nakon dvogodišnje pauze. Večer je protekla u snažnoj emociji i zajedništvu, uz masovno pjevanje publike i bakljadu koja je dodatno podigla atmosferu.

Uz Thompsona su tada nastupili i Mate Bulić te Dražen Zečić, čime je događaj prerastao u pravi glazbeni spektakl.