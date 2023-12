SINJANKA ANĐEONSKOG GLASA Dva tjedna nakon velike pobjede zna gdje će potrošit 50 tisuća eura: "Bilo bi mi žao da se nikad ne okušam u tome"

Prije točno dva tjedna sve su kamere su bile uprte u nju. Sinjski slavuj, kako ju je nazvao gradonačelnik Miro Bulj, u svom je gradu dočekana točno kako i zaslužuje. Trgom dr. Franje Tuđmana odzvanjalo je Hanino ime, a radost na licima njezinih sugrađana teško se mogla opisati riječima.

- Hvala vam na svakom glasu. Sinj je prvi! - kazala je između ostalog Hana Ivković i užarila atmosferu u Sinju. Njezini Brnažani i svi ostali žitelji Cetinskog kraja i dan danas s ponosom kažu 'naša Hana'!

Skromna i samozatajna 17-godišnjakinja iz Brnaza ponosno nosi titulu prve pobjednice prvog hrvatskog Superstara. Dva tjedna nakon pobjede, odlučili smo porazgovarati s Hanom i doznati kako se sada osjeća i kakvi su joj planovi za budućnost...

Prošla su dva tjedna dana od pobjede, jesu li se slegli dojmovi?

- Dojmovi se još nisu u potpunosti slegli i još ne vjerujem baš da se to sve dogodilo. Mislim da zapravo nikad neću biti svjesna da sam napravila tako veliku stvar s tako malo godina i da je toliko ljudi bilo uz mene, to mi je nešto nevjerojatno.

Možeš li nam se osvrnuti na doček u tvom Alkarskom gradu? Je li ispunio tvoja očekivanja?

- Znala sam da će ljudi doći podržati me, ali nisam ni slutila da će biti ovako puno ljudi. Napunio se cijeli trg, što mi je bilo nestvarno, djeca su dolazila do mene slikati se, tražila autograme. Rekla sam svojoj mami i teti - uštipnite me, ne vjerujem da se ovo događa. Vratiš se iz Zagreba, dođeš u mjesto gdje si proveo cijeli svoj život i znaš te ljude... Baš nestvarno.

Kako si se osjećala u trenutku kada si prozvana kao pobjednica glazbenog megaspektakla?

- Jako iznenađeno, u šoku sam bila, nisam znala da se to događa, baš mi je bilo neobično, ali naravno jako pozitivno.

Što za tebe znači titula prvog Hrvatskog 'Superstara'?

- Veliki korak u glazbenom svijetu, nešto što će mi zasigurno pomoći u ostvarenju moje karijere.

Fra Jozo Župić je sasvim iskreno napisao: 'da je imala mala glas slavuja vidljivo je još iz vremena kad je bila mala djevojčica', prisjećajući se videa iz 2016. godine iz stare Brnaške crkve. Možeš li nam opisati tvoje odrastanje s glazbom?

- Ja sam kao mala u vrtiću i u školi kad bi bile neke priredbe, uvijek sam izbjegavala, nisam se htjela slikati, ni sudjelovati u priredbama, bila sam jako sramežljiva. Imala sam oduvijek jako veliku ljubav prema crkvenim pjesmama jer mi je baka u crkvenom zboru... I onda malo po malo, kad se otvorio zbor u Brnazama, prijavila sam se i tako je počelo. Nisam ja tada znala da ja znam pjevati, nitko mi to tada nije rekao, ja sam pjevala sama sebi, nisam željela da me itko čuje. Dugo me držala ta trema i onda sam se polako oslobađala.

Vježbaš s opernom pjevačicom. Koliko ti je to pomoglo u napretku kroz godine i naposljetku da pred cijelom Hrvatskom pokažeš svoje vokalne sposobnosti?

- Moja Branka mi je puno pomogla, ona je jedna vrhunska pjevačica i vrhunska osoba. Prije svega jako zanimljiva i simpatična. Nije mi samo pomogla što se tiče vokalnih sposobnosti, nego i u puno drugih životnih stvari. Jako mi je drago što sam dobila tu priliku da radim s njom, da upoznam jednu takvu ženu.

Što bi izdvojila iz showa kao uspomenu koju ćeš pamtiti cijeli život?

- Ima jako puno stvari i dogodovština, ne bih ništa izdvajala posebno. Neki spontani trenuci su bili možda najljepši, ima ih previše.

Jesi li se posebno zbližila s nekim od kandidata? Ako je odgovor potvrdan, je li se prijateljstvo nastavilo i po završetku showa?

- Zbližila sam se s jako puno kandidata, najviše s Dinom. On je prekrasna osoba i jako dobar prijatelj.

Od početka, otkad smo ušli u top12, on je rekao kako ima osjećaj da ćemo nas dvoje biti u superfinalu. Ja sam se smijala, bilo mi je to nerealno... Kad nas je Antonija stvarno prozvala kao superfinaliste, on me zagrlio i rekao mi: ''Jesam ti rekao!'' Kad je stiglo vrijeme da se proglasi pobjednik, rekao mi je da ja sve mogu, jer sam bila nesigurna. Uvijek bi našao neku riječ koja bi me smirila, dala mi malo samopouzdanja. Meni je to tada trebalo, a nisam imala od koga dobiti jer mojih najbližih nije bilo tamo. Rekao mi je da bi bio puno sretniji da ja pobijedim nego da on pobijedi. Tako da je to jedan veliki, veliki čovjek i mislim da svijet mora znati koliko je on dobra osoba, kao glazbenik neću ni spominjati, on je bio moj favorit.

Je li se nešto promijenilo otkako i postala Superstar s obzirom na to da dolaziš iz male sredine, točnije Brnaza?

- Nije se ništa promijenilo, osim što me puno ljudi više prepoznaje. Naravno da je sve to jako pozitivno.

Godi li ti što se tvoji sugrađani prepoznaju na cesti?

- Da, jako volim kad me ljudi prepoznaju, neki imaju hrabrosti pa se dođu uslikati što bih ja voljela da se događa češće, da dođu, da priđu, da razmijenimo koju riječ. Jako mi je to simpatično, ja jako volim ljude, volim društvo, ne volim nikad biti sama.

U razgovoru za RTL si izjavila '50.000 eura vraćam tamo odakle je i poteklo'. Znači li to da ćeš novac uložiti u daljnje glazbeno školovanje i gradnju karijere?

- Sad mi je palo i još nešto novo na pamet. Nisam se nikad okušala u sviranju. Htjela sam upisati glazbenu školu, ali sam tada bila prestara za to. Voljela bih si kupiti klavir i naučiti ga svirati, bilo bi mi žao da se nikad ne okušam u tome.

Imaš li već ponuda za snimanje pjesme?

- Imam ponuda za snimanje pjesama, ali neću otkrivati detalje, to ćete doznati uskoro.

Na audiciji je izvela pjesmu ‘Za Ljiljanu‘ Tome Zdravkovića, unatoč velikoj tremi

Na velikoj pozornici izvela si niz pjesama među kojima su se posebno istaknule 'Što te nema', Jadranke Stojaković kao i 'Za Ljiljanu' Tome Zdravkovića. Koji ti žanr glazbe najbolje 'leži' i s kojim bi pjevačem/pjevačicom voljela snimit duet?

- Vjerojatno takav neki ''tužni'' i spori'' repertoar gdje mogu pokazati i visine i dubine, gdje mogu imati dušu, gdje mogu ispričati neku jako veliku priču. Baš te dvije pjesme su mi možda najdraže koje sam ikad izvela u showu. Od neživih glazbenika s Tomom Zdravkovićem i Oliverom, a od živih Lepa Brena te od kandidata iz showa s Dinom i Davidom Amarom.

Poruka za sve mlade talentirane glazbenike koji će se tek možda odvažiti prijaviti na sudjelovanje u nekom glazbenom showu?

- Da ne odustaju od glazbe, da je show jako kvalitetan, upoznat će puno dobrih ljudi i da će stvoriti neka lijepa nova prijateljstva. I da će njihovo znanje i glazbene sposobnosti značajno narasti. To je nešto za što treba imati hrabrosti, ali tko zna, možda vas netko prijavi kao i mene.