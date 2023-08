SINJ JE VEČERAS CENTAR DALMACIJE Možete li prebrojiti sve janjce iz galerije?

Sinj u utorak slavi svoj dan, blagdan Velike Gospe.

A već večeras u Sinju je sve krcato. Sajam je privukao tisuće ljudi, a na ražnju se crte stotine janjaca i odojaka.

Tko će u Sinj? 🤩 Posted by DalmacijaDanas on Monday, August 14, 2023

Donosimo veliku fotogaleriju našeg Roka Pavlinušića.

Podsjetimo, sinjski gradonačelnik Miro Bulj donio je odluku o radu ugostiteljskih objekata za vrijeme Dana Alke i Velike Gospe:

Ugostiteljski objekti iz skupine restorana i to restorani i gostionice, mogu raditi do 1:00 sat, a subotom do 2:00 sata.

Objekti brze prehrane iz skupine restorana mogu raditi do 24:00 sata, petkom do 1:00 sat, a subotom do 2:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine barovi (kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, te ostali objekti iz skupine restorana (zdravljak, slastičarnica, zalogajnica, pečenjarnica, bistro i pizzeria) mogu raditi do 24:00 sata, a subotom do 1:00 sat.

Za vrijeme kulturno zabavne i športske manifestacije Dani Alke i Velike Gospe ugostiteljski objekti mogu raditi 1 sat duže.

U danima Alkarskih svečanosti (Bara, Čoja i Alka) i proslave Velike Gospe (uoči i na dan Velike Gospe) ugostiteljski objekti mogu raditi bez ograničenja.

Gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja, ako ocijeni opravdanim odrediti drugačije radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.