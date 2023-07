Sinj: 13. Sajam sela održat će se 4. i 5. kolovoza. Izlagači, prijavite se

Turistička zajednica grada Sinja, po 13. put organizira manifestaciju ''Sinjski sajam sela 2023.'' kao sajamsku manifestaciju koja obuhvaća izlaganje, degustiranje i prodaju hrvatskih tradicijskih proizvoda: hrane, pića i suvenira.

Termin organizacije ''Sinjskog sajma sela 2023.'' definiran je u vrijeme održavanja alkarskih svečanosti 4. i 5. kolovoza 2023. godine.

Sajam se održava u dane kolovoza kada Sinj postaje središte kulturno-vjerskih i turističkih zbivanja Splitsko-dalmatinske županije i šire.

Organizacijom manifestacije, Turistička zajednica grada Sinja omogućava zainteresiranim građanima i posjetiteljima grada Sinja degustaciju i kupnju domaćih tradicijskih proizvoda. Poučeni dosadašnjim iskustvom, ove godine očekujemo još veći broj izlagača.

Naglašavamo važnost ovog Sajma za promociju bogate turističke i kulturne baštine, kao i bogate ponude poljoprivrednih proizvođača i proizvođača suvenira, a sve s ciljem turističkog, kulturnog i gospodarskog razvoja našeg grada.

Također, na ovaj način svi posjetitelji biti će u prigodi za ove svečane dane u našemu gradu (Alkarske svečanosti i blagdan Velike Gospe) opskrbiti svoje blagdanske stolove kvalitetnim proizvodima hrvatskog sela, te dati svoj osobni doprinos sinjskom gospodarstvu i unaprjeđenju turizma.

Partner ovogodišnjeg sajma je LAG-a ''Strossmayer'' – Đakovo. Sajam se održava na Trgu dr. Franje Tuđmana. Pored izlagačkog dijela, Sajam obuhvaća brojne radionice tradicijskih zanata, nastupe raznih KUD-ova te u kasnim večernjim satima koncerte sastava Ljuta kuća i Gustafi.

Prijave za izlaganje na Sajmu podnose se putem elektronske pošte: info@visitsinj.hr, kontakt telefona 021/826-352 ili osobnim dolaskom u ured Turističke zajednice grada Sinja na adresi Put Petrovca 12, 21230 Sinj.

Prijava mora sadržavati ime i prezime izlagača, odnosno ime udruge, obrta, OPG-a i slično, broj registarskih oznaka dostavnog vozila, kontakt broj te broj dana za koji se izlagač prijavljuje.

Turistička zajednica grada Sinja, svim prijavljenim izlagačima, osigurava besplatan prostor (štandove) za izlaganje njihovih proizvoda za vrijeme trajanja Sajma.

S obzirom na ograničeni broj izlagača, prijave će se zaprimati do 2. kolovoza do 12 sati ili do popunjenja kapaciteta.