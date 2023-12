Sindikat vozača 'Prometa' brani kolegu. Zbog teških ozljeda putnika vozač bi mogao u zatvor

Kako su odgovorili za Slobodnu Dalmaciju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, protiv ”Prometovog” vozača koji je upravljao gradskim autobusom na liniji broj 18 u četvrtak 14. prosinca kada je došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno četiri putnika, bit će podnesena kaznena prijava.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila postojanje sumnje u ostvarenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Predviđena kazna zatvora za ovo kazneno djelo je šest mjeseci do pet godina zatvora. Ako se utvrdi nehaj, predviđena kazna je do tri, a ako je prouzročena teška tjelesna ozljeda je kazna od jedne do osam godina zatvora. Kaznena prijava biti će podnesena nadležnom državnom odvjetništvu, poručili su iz PU SD 16. prosinca.

Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u četvrtak 14. prosinca nešto prije 10. Tada je očevidom utvrđeno kako vozač autobusa nije prilagodio brzinu kretanja stanju na cesti te je naglo zakočio kako ne bi udario u vozilo ispred njega pri čemu su četiri osobe zatražile liječničku pomoć. Dvije su osobe lakše, a dvije teže ozljeđene.

Prema riječima svjedoka, autobus je naglo zakočio prije semafora na raskrižju Vukovarske i Ulice Josipa Jovića zbog čega su putnici pali i udarili se o staklena vrata. Kod ulaznih i izlaznih vrata „18-ice” vidjeli su dosta krvi.

Jedna osoba 1956. godište je zadobila tešku ozljedu glave – hematom i bio je van životne opasnosti. Drugi pacijent 1949. godište je imao blaži potres mozda i ranu na glavi. Oboje su zadržani na bolničkom liječenju. Drugo dvoje pacijenata je pušteno kući s lakšim ozljedama glave, odgovorili su nam iz splitske bolnice tog dana.

Kako su za Slobodnu Dalmaciju odgovorili iz KBC-a, putnik s hematomom je nakon četiri dana boravka u Klinici za neurologiju otpušten na kućnu njegu 17. prosinca. Drugi putnik s potresom mozga i ranom na glavi je nakon promatranja otpušten kući. Druga dvojica putnika (1955. i 1961. godište) su s površinskim ozljedama glave odmah otpušteni kući, informirali su iz splitske bolnice.

"Vozač će dobiti svu pravnu pomoć"

Kontaktirali smo Hrvoja Mlikotu, povjerenika Sindikata vozača i prometnih radnika ”Prometa" koji je rekao kako će vozač dobiti svu pravnu pomoć.

"Vozač ima između 30 i 35 godina i oko pet godina radnog iskustva. Vozi svakog mjeseca 2000 kilometara i više te nije do sada sudjelovao u ikakvoj prometnoj nesreći. Kada smo se čuli nakon nesreće, bio je pribran i smiren. Nakon završenog uviđaja kolega se odmah uputio prema bolnici kako bi doznao kako su putnici ", rekao je Mlikota za Slobodnu Dalmaciju.

Povjerenik kaže kako se moraju uzeti u obzir brzina, nizdbrdica i ponašanje putnika kao faktori nesreće te je apelirao na putnike da koriste rukohvate.

"Neslužbeno, vozio je 25 do 35 kilometara na sat što je primjerena brzina. U obzir se mora uzeti nizbrdica, a i putnici su faktor nesreće. Ovo je još jednom poruka da se koriste rukohvatima, jer nekad nagli manevri ili događaji poput naglog kočenja u vožnji su nepredvidivi i neizbježni, ali najčešće su u svrhu sigurnosti drugih sudionika u prometa i samih putnika", ističe Mlikota koji je i sam bio dugogodišnji vozač.

Vozač nije suspendiran te bi se Sindikat već očitovao i izrazio nezadovoljstvo da se tako nešto dogodilo, odgovorio nam je Mlikota. To je i očekivano s obzirom kako nije došlo do "najcrnjeg scenarija", odnosno, smrtnih ishoda i jož težih ozljeda.

Prosječna dob zaposlenika 'Prometa' je 30 godina

U ”Prometu” je zaposleno 329 vozača od čega je u posljednjih godinu do dvije zaposleno između 15 i 30 novih vozača, procjenio je povjerenik Sindikata. Kaže kako su kriteriji za zapošljavanje ublaženi jer vozača manjka.

"Prosječna dob novozaposlenih je oko 30 godina i imaju oko pet godina iskustva. Prosječna dob vozača ”Prometa” je 46 godina. Za postati vozačem potrebno je položiti prometne propise, test vožnje i psihotest koji je najbitniji. Konkretno, za liniju broj 18 potrebno je biti smiren, prilagoditi se gradskoj vožnji te uz to biti i pristupačan i ljubazan. Postoji razlika između vozača gradskih i prigradskih linija ", rekao je povjerenik Sindikata za Slobodnu Dalmaciju.