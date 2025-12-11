Sindikat: "Predstava Robi K./Crvenkapa je mrtva nije žrtva cenzure, već tehničkih ograničenja"

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Podružnica HNK Split, u priopćenju koje potpisuje Ivo König, odbacuje tvrdnje da je predstava Robi K./Crvenkapa je mrtva otkazana zbog političkog pritiska. Naglašavaju da je riječ o odgodi, uzrokovanoj tehničkim i organizacijskim ograničenjima kazališta.

"Zrinjski" blokirao izvedbu

Sindikat navodi da je pokušaj da se predstava izvede između dviju izvedbi opere Zrinjski bio tehnički neizvediv: za promjenu scene i scenografije bilo je potrebno više od 20 djelatnika u vrlo kratkom roku. Upozoravali su tadašnjeg intendanta Vicka Bilandžića da takva organizacija nije moguća, a složena redateljska koncepcija nije dopuštala improvizacije.

Nova uprava nije cenzurirala predstavu

Odbacuju tvrdnje da je nova uprava HNK Split, predvođena v. d. intendantom Božom Župićem, predstavu uklonila iz političkih razloga. Ističu da su razlozi isključivo profesionalni – vezani uz tehničke kapacitete i sigurnost zaposlenika – te pozivaju medije i političare da se drže provjerenih informacija i ne dovode u pitanje rad scenskih i tehničkih djelatnika.