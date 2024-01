Sin Dominika Livakovića dobio neobično ime

Dominik Livaković i njegova supruga Helena početkom godine su iznenadili javnost viješću da su dobili sina.

Nogometaš i njegova supruga nisu javnosti obznanili da čekaju bebu pa je objava mnoge iznenadila. Sada se saznalo i kako je maleni dobio ime. Story piše da su Dominik i Helena sinčiću dali ime Joakim.

Joakim je na svijet došao 6. siječnja ove godine.

Zajedno su sedam godina

Helena i Dominik zajedno su od 2017., a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi Svete Stošije u njegovom rodnom Zadru. Mladence i njihove goste zabavljali su Petar Grašo i Saša Matić, a na popisu uzvanika našli su se Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Domagoj Vida i drugi nogometaši.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", otkrila je Helena jednom prilikom.