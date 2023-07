ŠIMUNDIĆ O MOLITVI NA TRGOVIMA "Molitva krunice potiče na djelotvornu ljubav prema ženama"

Mate Šimundić, predsjednik splitsko-dalmatinske Županijske skupštine objavio je na Facebooku odgovore na pitanja nakon što je "stanovita lijeva aktivistica zatražila od parlamentarnih stranaka očitovanje u vezi s molitvom krunice po trgovima".

O toj temi razgovarao je za portal Narod.hr, a odgovorena pitanja objavio je na svom Facebooku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Stanovita lijeva aktivistica zatražila je od parlamentarnih stranaka očitovanje u vezi s molitvom krunice po trgovima.

Odgovore nekih možete pronaći u članku na Narod.hr.

A evo i mojih odgovora:

Smatrate li da navedena okupljanja potiču nepovoljan i diskriminatoran odnos prema ženama temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije?

Ne, ne potiču.

Naprotiv, smatram da molitva krunice potiče na djelotvornu ljubav prema ženama.

Smatrate li da se okupljanja održavaju u skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima?

Da, održavaju se u skladu sa Zakonom.

Koliko mi je poznato, to su mirna okupljanja, uredno prijavljena. Vrlo slična okupljanjima na Svetog Duju i Veliku Gospu. Ove godine, primjerice, u procesiji Rivom i molitvi na Trgu dr. Franje Tuđmana u Splitu, povodom Sudamje, sudjelovao je lijepi broj ljudi, među ostalima i gradonačelnik i župan. Čak i moja malenkost sa suprugom.

U jednom smo trenutku i klečali, vjerovali ili ne, nasred Rive. I nitko nije prosvjedovao nakon toga, pogotovo ne splitski SDP ili spomenuta aktivistica. Bogu hvala!

Smatrate li da ova okupljanja negativno utječu na poziciju žena u hrvatskom društvu?

Ne, ne utječu negativno.

Ovo je pitanje veoma slično onom prvom. Koliko je meni poznato, vjekovna molitva krunice i ženama i muškarcima u hrvatskom društvu donijela je slobodu i mir. Da nije bilo krunice, ovim bi krajevima davne 1571. godine zavladale Osmanlije, a oni nisu bili baš naklonjeni ženskim pravima i slobodi. Da nije bilo krunice, ne tako davne 1991. Hrvati i Hrvatice bi izgubili u borbi za slobodu i nezavisnost. Primjera ima još.

Uglavnom, neka nama molitve i muškaraca i žena. To je ono što Gospodin očekuje od nas. Moli i radi. Ora et labora.

Red je da odgovorim na pitanje koje nije postavila lijeva aktivistica, a koje se nekako nameće:

Hoćete li sudjelovati u molitvi krunice na trgovima?



Premda u toj molitvi sudjeluju moji prijatelji i braća u Kristu, za sada se neću priključiti fizički (duhovno sam uvijek s njima) iz dva razloga:

1. Ne želim svojom nazočnošću dati povoda zaključku da je ova molitva politički intonirana i motivirana, kako je to pogrešno zaključio jedan hrvatski klerik. To je molitva kao i svaka druga, a njeni se plodovi (mir, radost, ljubav…) trebaju vidjeti u svim sferama života.

2. Ne želim svojom nazočnošću dati povoda zaključku da molitvu ili vjeru koristim za svoju političku promociju, kako to često političari na desnici rade, dok im svakodnevni život s molitvom i vjerom nema veze.

U svakom slučaju, dragi moji, Mile, Damire, Ivane, don Jozo, Roko, Bruno, Ivo...

Bog vas blagoslovio! S vama sam", poručio je.