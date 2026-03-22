Simona Mijoković o porođaju: "Bilo je potrebno čak 60 ručnika da me očiste od krvi. Bog nas je spasio"

Opisala je strašno iskustvo

Na prvi pogled, fotografija koju je Simona Mijoković podijelila na Instagramu djeluje kao prizor ispunjen toplinom i obiteljskom radošću. U nježnom zagrljaju sa sinom Michaelom, uz rođendansku tortu sa svjećicom u obliku broja tri, sve odiše slavljeničkom atmosferom i bezbrižnošću.

Ipak, opis koji prati objavu otkriva znatno dublju i emotivniju pozadinu. Simona se u poruci izravno obraća sinu te prvi put iznosi dramatične okolnosti njegova rođenja. Prisjeća se kako je rutinski pregled prerastao u borbu za život, ističući da je u operacijskoj sali bilo potrebno čak 60 ručnika kako bi se zaustavilo obilno krvarenje. Taj dan opisuje kao presudan trenutak koji je, kako navodi, obilježio i njezin i sinov život.

Cijelo iskustvo tumači kroz prizmu vjere, naglašavajući kako preživljavanje smatra čudom i novim početkom. U emotivnom obraćanju povezuje Michaelovo rođenje s osobnim iscjeljenjem, aludirajući na ranije gubitke i bolna iskustva o kojima je pisala i u svojoj autobiografiji Kako sam tražila ljubav.

 

 
 
 
 
 
