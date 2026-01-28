Simfonijski vrhunci romantizma: Maestro Wildner i Maximilian Martin pred splitskom publikom

Veliki simfonijski koncert, koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu Split (HNK Split) u petak, 30. siječnja s početkom u 20 sati, ugostit će dvoje međunarodno priznatih glazbenika: austrijskog dirigenta Johannesa Wildnera i proslavljenog španjolskog klarinetista Maximiliana Martina. Program je posvećen ključnim figurama njemačkog romantizma, Carlu Mariji von Weberu i Johannesu Brahmsu, čija djela označavaju vrhunce orkestralne glazbe 19. stoljeća.

Prvi dio večeri u cijelosti je u znaku Carla Marije von Webera, čime se obilježavaju važne obljetnice njegova rođenja i smrti. Program otvara uvertira operi Der Freischütz (Strijelac vilenjak), djelo koje je svojom folklornom tematikom i inovativnom orkestracijom postavilo temelje njemačkoj opernoj tradiciji. Slijedi Koncert br. 2 za klarinet u Es-duru, op. 74, napisan za virtuoza Heinricha Baermanna. Solističku dionicu tumači Maximiliano Martin, solo klarinetist Škotskog komornog orkestra i redoviti gost vodećih svjetskih pozornica, poznat po karizmatičnim izvedbama i širokoj diskografiji koja uključuje i ovo Weberovo remek-djelo.

Nakon stanke, Orkestar HNK Split izvest će Četvrtu simfoniju u e-molu, op. 98 Johannesa Brahmsa. Ova simfonija predstavlja krunu Brahmsova stvaralaštva, poznata po svojoj kompleksnoj teksturi i završnom stavku u obliku passacaglije kojim skladatelj evocira tradiciju baroka unutar romantičarskog okvira. Iako su je suvremenici katkad smatrali konzervativnom, povijest ju je prepoznala kao vizionarsko djelo koje je otvorilo put glazbenom modernizmu.

Maestro Johannes Wildner, koji će ravnati splitskim ansamblom, donosi bogato iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u Bečkoj filharmoniji te na mjestu šefa dirigenta brojnih europskih orkestara. Njegova diskografija od preko 100 izdanja, uključujući kapitalna djela Brucknera i Schumanna, potvrđuje ga kao jednog od najistaknutijih tumača srednjoeuropskog simfonijskog repertoara današnjice.