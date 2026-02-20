ŠIBENKA – ZADAR 63-99: Zadar u finalu Kupa Krešimira Ćosića, igra se Dalmatinsko finale

Košarkaši Zadra danas su od 20 sati igrali polufinalnu utakmicu protiv Šibenke i slavili su rezultatom 63:99. Prva, treća i posljednja četvrtina otišle su na stranu Zadra (20:31, 19:25, 2:21), a druga je ostala neriješena (22:22).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Klarica s 22 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Mihailović s 17 poena i 1 skokom; Torbarina sa 16 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tišma s 11 poena, 7 skokova i 4 asistencije; Buljević s 10 poena, 6 skokova, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Ramljak s 8 poena, 5 skokova i 4 asistencije; Tkachenko sa 7 poena, 8 skokova i 4 asistencije; Žganec sa 6 poena, 3 skoka i 4 asistencije; Dundović s 2 poena, 2 skoka i 3 asistencije te Kapusta i Mazalin.

Split i Zadar sutra će odigrati finale od 20 sati, a Zadar igra za 10. trofej Kupa Krešimira Ćosića.