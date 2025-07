SHOW U SABORU Bulj uporno viče 'Za dom spremni'. Plenković: "Protiv sam toga i pozivam sve zastupnike da to ne rade"

U sabornici je u ponedjeljak ponovno otvorena rasprava o ustaškom pozdravu Za dom spremni, a pitanje o odgovornosti za njegovo korištenje u javnom prostoru premijeru Andreju Plenkoviću postavila je zastupnica platforme Možemo! Urša Raukar Gamulin tijekom predstavljanja nove ministrice Nataše Mikuš Žigman pred Odborom za regionalnim razvojem i fondove EU.

“S obzirom na to da ste se nekoliko puta pohvalili kako je Hrvatska dobila više sredstava iz EU-a upravo zahvaljujući vašem utjecaju, hoće li činjenica da se ustaški pozdrav uzvikuje u Saboru bez sankcija, da vaš ministar to čini bez sankcija i da se taj trend nastavlja jer je upravo sada u sabornici dva puta uzviknut taj pozdrav bez sankcija, utjecati na vaše odnose u EU budući da znamo da Europa stoji na temeljima antifašizma”, pitala je Plenkovića Raukar Gamulin.

Premijer je odgovorio da mora ispitati što se dogodilo u sabornici, ali je istaknuo da Vlada, HDZ i koalicijski partneri jasno osuđuju fašizam i njegove simbole. Pritom se osvrnuo i na nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona, rekavši kako je za njegovo održavanje odgovoran Grad Zagreb, a ne Vlada, navodi Telegram.

“Zagreb je odobrio koncert. Ja osobno mislim, a to sam i rekao, da se ne onemogući pjevanje Thompsonu na dočeku srebrnih rukometaša. Ovaj koncert se trebao dogoditi prije više od dva mjeseca, zašto se nije dogodio u svibnju, ne znam. Nisam primijetio da je Hipodrom u svibnju bio zauzet. Politička odgovornost zašto je koncert održan u Zagrebu je na Gradu. Vlada i službe poput MUP-a su položile ispit”, rekao je.

‘Hrvatska ne promovira ustaštvo’

“Što se tiče repertoara, Thompson ima isti repertoar, barem kad je riječ o Bojni Čavoglave, zadnje 34 godine. To da je netko iznenađen da se ta pjesma pjeva na koncertu, malo je smiješno. Međutim, jasna distinkcija onoga što je bilo 1941-1945. i onog što je temelj hrvatske države, a to je Domovinski rat. Pjesma je bila ratna budnica i imala je svoju posebnu i važnu ulogu tada. Nijedan sud je nije zabranio“, poručio je Plenković.

“Što se tiče političke zlouporabe tog pozdrava u političkom diskursu, ja sam apsolutno protiv toga, a pogotovo u Saboru. Protiv sam toga i pozivam sve zastupnike da to ne rade. To više nije pjesma iz Domovinskog rata, to je jedno suvišno politiziranje koje samo polarizira atmosferu i otvara prostor onima koji bi htjeli kritizirati pjevača”, naglasio je.

Ponovio je i da ne prihvaća teze o povijesnom revizionizmu: “Hrvatska ne promovira ustaštvo i ne provodi povijesni revizionizam”. Raukar Gamulin je zatim rekla da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković već u više navrata odbio sankcionirati uzvikivanje ZDS-a u Saboru.

Jandroković pod kritikama zbog izostanka sankcija

Kao što je zastupnica Raukar Gamulin rekla na Odboru premijeru, pozdrav ‘Za dom spremni’ ponovno je danas aktualiziran u Saboru, zbog izostanka sankcija zastupniku Draganu Biloglavu koji ga je prošlog tjedna izgovorio u sabornici. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrdio je danas da je zatražio očitovanje saborskog Odbora, nakon što nije Biloglavu dao opomenu zbog pokliča, javlja Telegram.

Sandra Benčić najavila je zahtjev da se Odbor u roku 24 sata izjasni o statusu tog pozdrava u parlamentu. Na raspravu se nadovezala i Marijana Puljak, koja je pustila snimku Franje Tuđmana koji je govorio o ustašama u negativnom kontekstu, kao o fanaticima i crnokošuljašima. Na što joj je odgovorio predsjednik Sabora Gordan Jandroković: “Vi se kolegice zadnji trebate javljati jer sam gledao vašeg supruga kako pjeva ustaške pjesme i zbog toga mu se nije ništa dogodilo. Nastavio je političku karijeru i postao je gradonačelnik, a onda je izgubio izbore. I onda vi tu dijelite nama lekcije i puštate na mobitelu Franju Tuđmana. Smiješno”.

‘Nisam ustaša, niti sam ustaše vidio’

Javio se i Miro Bulj iz Mosta koji je rekao: “Govorim u kontekstu Domovinskog rata u koji je bila uključena i postrojba HOS. To nisu bili samo ljudi hrvatske nacionalnosti nego i srpske i francuske nacionalnosti. Nisam ustaša, niti sam ustaše vidio kao mlad sam bio u Domovinskom ratu i svoje kolege pozdravljam njihovim legalnim pozdravom, Za dom spremni, ništa više i ništa manje”.

Reagirao je i Jandroković: “Kolega Bulj zašto nastavljate s time? Ja vas molim da stanete. Nema potrebe da to činite, ja sam vam i sam rekao da ne mislim da ste ustaša, ali kada izgovarate ove riječi mnogi će smatrati da namjerno provocirate. Takve je stvari bolje ne činiti. To nije korisno”. Bulj je i ranije jutros tijekom slobodnog govora za saborskom govornicom pozdravio, s kako kaže s HOS-ovim pozdravom, Za dom spremni, na što je isto dobio Jandrokovićevu kritiku.

Jandrokovića je kritizirao nezavisni zastpnik Josip Jurčević, koji je kazao da šef Sabora “ne pripada tom komunističkom sustavu”. “Ne čudim se obožavateljima zločinačkog komunističkog sustava koji govore to što govore, ali se čudim vama predsjedniče Sabora jer ne pripadate tome svijetu. Pristajete na njihovu crno-bijelu sliku. ‘Za dom spremni’ je stari hrvatski pozdrav koji je sada stavljen u jednu hibridnu funkciju, ne samo NDH konotaciju nego višestruku”, komentirao je.