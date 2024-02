SHOW U KAŠTELIMA Priprema se program povodom krnjevalskih događanja: Evo što možete očekivati

Nakon nekoliko uvodnih krnjevalskih događanja, ovog nas vikenda, točnije u nedjelju 4. veljače, očekuje nas 29. Kambelovski Krnjeval, ujedno i 18. Županijske maškare. Karnjevalska povorka kreće u 15 sati od Marine Kaštela (Kaštel Gomilica) do Brca u Kaštel Kambelovcu.

Kako otkrivaju organizatori, na krnjevalu će sudjelovati sve značajnije grupe iz Splitsko-Dalmatinske županije te prijatelji iz okolnih županija. Pripreme za povorku članovi KU Polantana privode kraju te obećaju nikad bolju povorku. Kao i dosadašnjih godina, bit će prikazane razne anegdote i satirične točke iz raznih sfera života, uključujući i točku kojom KU Polantana sudjeluje na Riječkom karnevalu.

"Cesta dr. Franje Tuđmana bit će zatvorena radi održavanja krnjevala. Na dionici od ulaza u Marinu Kaštela do Dudanovog puta u Kaštel Kambelovcu od 15:00 do 16:30. Obilazni pravac je preko petlje u Kaštel Gomilici Cestom Ivana Pavla II. do puta sv. Lovre od Ostroga u Kaštel Lukšiću", otkrili su organizatori.