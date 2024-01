Schira: "Perišić dolazi u Hajduk nakon što zaliječi ozljedu"

Nakon Fabrizija Romana o transferu Ivana Perišića iz Tottenhama u Hajduk pisao je i insajder Nicolo Schira. "Hajduk na dolasku Ivana Perišića radi od prošlog ljeta. Krilni igrač je već poručio da je spreman pridružiti se Hajduku kada zaliječi ozljedu", napisao je Schira.

#HajdukSplit are working to sign Ivan #Perisic since the last summer. The winger has already given his availability to join Hajduk after he recovers from injury. #transfers https://t.co/ZRuBzRoLco

