SEVERINA NAKON ROČIŠTA: "Nisam imala 'radost' koja će mi pomoći, a kažu da sam 'lipa'

Severina je jutros imala ročište na Općinskom sudu u Zagrebu zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander. Nakon što je održano ročište, Severina je dala izjavu za novinare.

"Jako je zanimljivo da je optužnica DORH-a protiv mene podignuta u rekordnom roku jer ja nisam imala svoju 'radost' koja će mi pomagati - a kažu da sam 'lipa'. Ono što je bitno je da je u ovom postupku, normalno, sve tajno, ali ono što je bitno, jako smo dugo ovdje bili. Kad sam govorila o ljudima involviranim u ovo na press-konferenciji prije pet godina, onda mi se nije vjerovalo. Sada kad su donijeli ovu presudu Vrhovnog suda, koju je odobrio neki gospodin Đuro Sessa, ne znam tko je taj čovjek, Vrhovni sud je promptno donio odluku u manje od godinu dana da mi se ponovno uzme dijete zbog proceduralne greške, jer vještaci nisu htjeli doći i još su napisali da ako se i sad to sve ponovi na Županijskom sudu, na koji se sad to sve vraća, vraća se u stvari na jednu suspektnu odluku. Vraća se na nepravomoćnu privremenu mjeru, a ne pravomoćnu presudu", izjavila je Severina.

"Ja vodim borbu za skrbništvo nad djetetom i ja sam problem"

"Dakle, privremena nepravomoćna mjera od gospođe Tee Golub, koja inače u sudskim postupcima traje 6 mjeseci, ne više, u mojem je slučaju trajala 20 mjeseci. Prekjučer sam pročitala da je predsjednica sudskih vještaka bila upitana za moj slučaj, i ona je rekla da sutkinja uopće nije smjela uzeti vještaka Grošića jer on nije sudski vještak. I ne samo to, on se opravdao da je kognitivno nesposoban i da ne može doći na Županijski sud i onda je sud rekao da se to ponovi, da se vrati na tu nepravomoćnu presudu Tee Golub, koja to uopće nije.

To je nepravomoćna privremena mjera. Znači li to da je normalno u državi Hrvatskoj da se protiv 'lipe' nije podigla optužnica DORH-a zbog toga što je pila kavu s raznim 'radostima', a ja koja, eto, kažem da sam 'lipa', ali nisam pila kavu s tim ljudima, niti bih to ikad napravila, niti bih išla s njima u isti kafić gdje te 'radosti' obitavaju", dodala je, donosi Index.

"Moje dijete, zapravo naše dijete, nije jedino. I ovo je problem čitavog sustava"

"Ako sam nešto zaboravila, imam i napismeno, ali ovo je stvar gdje DORH, znači država, protiv mene, a ja nisam 'lipa', ja se nisam bavila vjetroelektranama, nekim dobitima - i oni protiv mene podignu optužnicu u roku od 9 mjeseci. A za isto to vrijeme, ja vodim borbu za skrbništvo nad djetetom i ja sam problem. 12 godina! Znači, u jednom slučaju Vrhovni sud i državno odvjetništvo u manje od godinu dana, prvo me osuđuju da sam ja kriva, a onda mi ukidaju skrbništvo nad djetetom, znači - nećeš više, ja nisam dobra zato što govorim po medijima, ja ovako moćna sam 11 godina po sudu bez svog djeteta.

Moje dijete, zapravo naše dijete, nije jedino. I ovo je problem čitavog sustava. Meni su se javljale žene od 2019. godine. Ja sam rekla da ću im pokušati pomoći. Što god da se dogodi s mojim slučajem. A dogodit će se jer ja vjerujem u pravdu. Ali će bit veliki sumrak ako netko tko pije kavu s 'lipom' postane ta 'radost'. To da se nije podigla optužnica zbog tih nekih vjetroelektrana, u redu ako je oko love, ali to da prodajete djecu - nećete!" nastavila je.

"Ako je problem majka koja se 11 godina bori za svoje dijete pa dijete seljakaju s jednog mjesta na drugi i sad je napokon našlo svoj mir, kako to da hrvatska država nije otvorila postupak protiv oca djeteta o kojem se pisalo da je, citiram iz novina, prao novce preko Zagrebačke banke. Zagrebačka banka je za to platila velike penale. Ima još jedna romantična gesta oca mog djeteta. Naime, on je pokupovao pola Hrvatske i to je romantično zato što on kupuje zemlju po kojoj ja hodam, ali kupio je na firmu koja nije na njegovo ime i on u stvari to kupuje i tako se to radi. Rekli su mi da se tako to radi na kavama. Za njega to odrađuje čovjek koji se zove Ladislav Matić. On vam je sada u 10 posto svih firmi, ne Milanovih, nego Celanovinih na Cipru", zaključila je Severina, piše Index.

00:00 / 09:35